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Mundo
29 de octubre de 2026 - 15:15

El déficit fiscal de Brasil sube al 9,51 % interanual del PIB en septiembre

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Río de Janeiro, 29 oct (EFE).- El déficit de las cuentas públicas de Brasil en los últimos doce meses llegó al 9,51 % del PIB en septiembre, lo que supone cuatro centésimas más que en agosto y un salto con respecto al 8,16 % del PIB registrado en septiembre de 2025, informó este jueves el Banco Central.

Por EFE
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La diferencia negativa entre los ingresos y los gastos del sector público brasileño alcanzó 1,2 billones de reales (unos 235.090 millones de dólares) en estos doce meses.

El déficit primario del sector público, usado como referencia de las cuentas en el país y que no incluye los intereses de la deuda, prácticamente se duplicó, desde el equivalente al 0,27 % del PIB en septiembre de 2025 hasta el equivalente al 0,52 % del PIB en el mismo mes de este año.

Tal resultado pone en duda la posibilidad de que el Gobierno cumpla la meta que se impuso para 2026, de concluir el año con un déficit primario equivalente al 0,25 % del PIB.

Los datos no incluyen los gastos extraordinarios anunciados por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en las semanas previas a las elecciones presidenciales del domingo, en la que fue reelegido para su cuarto mandato no consecutivo.

Tales medidas, como el reajuste en las ayudas a los más pobres, los subsidios a los combustibles y el perdón de la deuda de las microempresas, pueden tener un impacto de hasta 47.000 millones de reales (unos 8.817 millones de dólares) anuales, según cálculos del propio Gobierno.

De acuerdo con analistas, el déficit fiscal y el crecimiento de los gastos públicos obligará al Gobierno a adoptar un duro ajuste en 2027 para cumplir con su objetivo de terminar el año sin déficit primario en las cuentas públicas.

En cuanto a la deuda bruta del Gobierno general, otro indicador que preocupa al mercado, su valor aumentó desde el equivalente al 78,1 % del PIB en septiembre de 2025 hasta el equivalente al 82,9 % del PIB en el mismo mes de este año, el mismo porcentaje que en agosto.

El aumento de la deuda pública de Brasil hasta 11,1 billones de reales (unos 2,05 billones de dólares) en septiembre se atribuye a los altos tipos de interés del país.

Pese a que el Banco Central redujo la tasa básica de intereses desde el 15,0 % anual en abril hasta el 13,75 % anual actualmente, se trata de uno de los mayores niveles del mundo en términos reales.

El Gobierno atribuye al alto costo del dinero la actual desaceleración de la economía, que, tras crecer el 2,3 % en 2025, debe expandirse un 1,9 % en 2026, según las últimas proyecciones del mercado.

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