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Mundo
29 de octubre de 2026 - 14:00

El drama político 'The Diplomat' renueva para una quinta temporada en Netflix

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Los Ángeles (EE.UU.), 29 oct (EFE).- El drama político 'The Diplomat' ('La Diplomática'), protagonizado por Keri Russell, renovó para una quinta temporada, anunció este jueves la plataforma de contenidos en línea Netflix.

Por EFE
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"Lo entendemos. Tras el impactante final de la cuarta temporada de 'The Diplomat', nosotros también estamos ansiosos por saber qué sucede a continuación (...) No hace falta hacer amenazas al estilo de Grace Penn porque la serie ha sido renovada para una quinta temporada", indicó el coloso del entretenimiento en un comunicado en su página para seguidores, Tudum.

La renovación de una de las series más populares de Netflix se produce tras el estreno el pasado 15 de octubre de la cuarta entrega, que constó de ocho episodios y terminó con la embajadora Kate Wyler (Russell) tomando una postura firme tras la impactante declaración de la presidenta Grace Penn (Allison Janney) en la cumbre del G7.

La serie se posicionó entre las 10 más vistas en 63 países y ha recibido 10 nominaciones a los Emmy, los premios de mayor prestigio de la pequeña pantalla, además de siete nominaciones a los Globos de Oro.

Janney se alzó este año con el Emmy a mejor actriz de reparto por su interpretación como la presidenta Penn.

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