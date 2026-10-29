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Mundo
29 de octubre de 2026 - 18:05

El Ejército de Nicaragua incauta 150 paquetes de cocaína y detiene a una mujer

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San José, 29 oct (EFE).- El Ejército de Nicaragua informó este jueves que incautó 150 paquetes de cocaína en la costa del Pacífico y detuvo a una sospechosa ligada al alijo, mientras que otros tres lograron huir tras un intercambio de disparos con los soldados.

Por EFE
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La sustancia ilícita fue decomisada en las costas del Pacífico, en la playa Los Zorros, comunidad de Padre Ramos, municipio de El Viejo, departamento (provincia) de Chinandega, en el noroeste de Nicaragua.

Según el informe militar, la droga era trasladada por tres sospechosos que iban a bordo de una embarcación de fabricación artesanal, quienes al detectar la presencia de las tropas escondieron los bultos en la maleza y, al escuchar la voz de “Alto, Ejército de Nicaragua”, realizaron disparos, ocasionando un intercambio con los soldados, “para luego darse a la fuga con dirección norte, dejando la droga abandonada en el lugar”.

Los soldados encontraron seis sacos con 150 paquetes rectangulares de cocaína, indicó el Ejército.

Por medio de trabajo de inteligencia se identificó a la ciudadana Damaris Beltrán Aguilera como supuesta jefa del grupo de apoyo al narcotráfico responsable de ese traslado, quien ya fue detenida, según el informe militar.

Las autoridades, que no informaron del peso total de la droga, aseguraron que la detenida, la cocaína y la lancha fueron puestas a disposición de las instancias competentes para la apertura del proceso judicial.

Nicaragua se encuentra ubicada geográficamente en un corredor de alto tráfico para la droga que se produce en Suramérica y se traslada hacia Norteamérica, donde operan principalmente los carteles mexicanos y residen los principales consumidores.

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