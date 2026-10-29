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Mundo
29 de octubre de 2026 - 13:45

El nuevo distrito 22 de Florida enfrenta a demócratas y republicanos en una pugna incierta

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Miami (EE.UU.), 29 oct (EFE).- La batalla por el distrito 22 de Florida, cuya configuración cambió drásticamente con el nuevo mapa electoral, se perfila como una de las más disputadas del estado en las elecciones de medio mandato del próximo martes, con un candidato respaldado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, frente a una hija de inmigrantes de la India.

Por EFE
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La demócrata Pia Dandiya y el republicano Casey Askar son los contendientes por este escaño que deja vacante la actual congresista Lois Frankel, también demócrata, quien decidió competir por el distrito 23 tras la modificación del mapa electoral impulsado por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

El mapa actual convirtió al distrito 22 en uno de los más peculiares de estas elecciones, puesto que ahora comprende una franja de terreno que abarca desde la costa atlántica hasta el golfo de México.

Esta nueva disposición abrió por completo la lucha por el escaño, al cambiar radicalmente el electorado y crear un mosaico demográfico de votantes con un orden de prioridades muy distintas.

De ganar, Dandiya, de 39 años, se convertiría en la primera congresista de origen indio en representar a Florida en el Capitolio. Esta carrera electoral supone su salto a la política, tras ejercer hasta ahora como profesora de instituto y profesional del sector tecnológico.

En su página web asegura que sus prioridades son abordar la crisis de coste de la vida, el bienestar de las familias trabajadoras y combatir la corrupción.

Su rival, Askar, fue el más votado en las primarias republicanas gracias, en parte, al respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump.

Nacido en Irak, este empresario y veterano del Cuerpo de Marines de EE.UU. es un firme defensor de la política 'Estados Unidos primero' ('America First') de Trump, que aboga por la deportación de inmigrantes en situación irregular y se declara partidario de ampliar la producción de petróleo y gas natural.

El distrito 22 es uno de los siete escaños de Florida que el Partido Demócrata mantiene en la Cámara de Representantes, frente a los 20 del Partido Republicano y uno vacante.

Los republicanos llegan a estas elecciones con una mayoría de 218 a 214 escaños en la Cámara de Representantes, con dos asientos vacantes y un legislador independiente. También cuentan con mayor representación en el Senado, en una batalla que se prevé aún más reñida que la de la Cámara Baja.

Florida ha experimentado una metamorfosis política en las últimas décadas, al pasar de ser un estado bisagra a inclinarse en cada elección por el Partido Republicano.

En las últimas tres elecciones, el estado votó por Trump, quien tiene su residencia oficial en Palm Beach, una localidad del sureste de Florida.

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