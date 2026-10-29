ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 12:25

El Parlamento sueco votará el martes si la líder centrista asciende a primera ministra

Imagen sin descripción

Copenhague, 29 oct (EFE).- La líder del Partido Centrista, Elisabeth Thand Ringqvist, se someterá el próximo martes a una votación en el Riksdag (Parlamento sueco) para ser elegida primera ministra, anunció este jueves el presidente de la Cámara, Andreas Norlén.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Ringqvist había devuelto hace tres días el encargo recibido una semana antes tras no poder cerrar un acuerdo para formar un gobierno de centro con ecologistas, cristianodemócratas, liberales y socialdemócratas, encabezado previsiblemente por la líder de esta última fuerza, Magdalena Andersson.

No obstante, ha aceptado la propuesta de Norlén de someterse a una votación tras aludir éste a la necesidad de impulsar el proceso, después de las elecciones legislativas del pasado 13 de septiembre, en las que el centroizquierda ganó por 176 a 173 escaños.

"Se trata de mantener un ritmo alto en el proceso y aumentar progresivamente la presión sobre las partes para llegar a una solución, ya que la posibilidad de elecciones extraordinarias se acerca", dijo en rueda de prensa Norlén, que se refirió a lo ocurrido en 2018, cuando hubo que esperar cuatro meses para que se formase un gobierno.

Antes de poder convocar elecciones extraordinarias, algo que no ocurre desde 1958, en Suecia son necesarias cuatro votaciones fracasadas para elegir primer ministro.

La del martes será la segunda votación, después de que Andersson perdiera una hace dos semanas por 248 votos contra 99, encabezando un gobierno socialdemócrata en minoría.

Si la candidatura de Ringqvist no sale adelante, como es previsible, Norlén entregará el nuevo encargo de dirigir las negociaciones al primer ministro en funciones y líder conservador, Ulf Kristersson, que tendrá una semana para intentar cerrar un pacto.

Aunque el bloque de centroizquierda tiene mayoría, las diferencias internas han impedido formar un gobierno hasta ahora: el socialista Partido de Izquierda sólo acepta apoyar un Ejecutivo del que forma parte, opción que rechazan los centristas, que también se oponen a cualquier fórmula que incluya a la ultraderecha.

Kristersson ha gobernado en minoría los últimos cuatro años con democristianos y liberales, con el apoyo externo del ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), al que hace unos meses prometió incluir en un nuevo Ejecutivo en caso de triunfo electoral.

El Partido Socialdemócrata fue el más votado con el 28 % de las papeletas, su peor resultado en casi un siglo; seguido por el Partido Conservador, con el 19,8 %; y el SD, que retrocedió tres puntos y perdió su condición de segunda fuerza parlamentaria.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
03
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
04
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
05
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más

Te puede interesar