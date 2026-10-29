El partido árabe al que Likud acusa de soborno electoral niega cualquier irregularidad

"Declaramos que cooperaremos plenamente con todas las autoridades para esclarecer la verdad", dijo Abás, respecto a la investigación solicitada por el presidente de la Comisión Electoral Central, el juez Noam Solberg, al Shin Bet.

Abás recordó también, el 'Catargate', el escándalo que reveló el diario Haartez según el cual colaboradores cercanos a Netanyahu cooperaron en secreto con Catar, el país que financió durante años a Hamás.

"A Abu Yair ("Padre de Yair", en árabe, en referencia a Netanyahu), que emplea agentes cataríes en su oficina, le enviamos un único mensaje en respuesta a la campaña de incitación y deslegitimación que lleva a cabo contra los ciudadanos árabes: 'No habrá nada porque no hay nada'", afirmó.

"A diferencia de ti, para nosotros esto es la verdad y no una mentira más", concluyó.

Raam, al igual que la coalición izquierdista de partidos árabes Lista Conjunta, lograron un repunte de escaños en las elecciones de este martes, gracias a una participación de más del 80 % entre los palestinos con ciudadanía israelí, que históricamente tienden más al boicot.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Likud, el partido de Netanyahu, afirmó ayer en un comunicado haber presentado "cientos de testimonios y pruebas" ante los servicios de seguridad y la CEC en relación a supuestas irregularidades, entre las que menciona "miles de sobres" que, según su versión, contenían "dinero en efectivo junto con papeletas del partido Raam".

Por su parte, el director de la Comisión Electoral Central (CEC) de Israel, Dean Livne, defendió este jueves la legalidad de las elecciones celebradas este martes y afirmó que "carecen de fundamento las afirmaciones sobre una vulneración sistemática de la integridad electoral".

Desde hace años, Netanyahu ataca y deslegitima a los palestinos ciudadanos de Israel, que representan el 20 % de la población, e incluso -como en comicios previos- la Comisión Electoral Central intentó vetar a las dos formaciones árabes de participar en estas elecciones, medida que el Tribunal Supremo de Israel anuló.