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Mundo
29 de octubre de 2026 - 16:30

El petróleo de Texas baja un 0,75 %, hasta 102 dólares, pendiente de Oriente Medio

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Nueva York, 29 oct (EFE).- El petróleo de Texas cerró con una bajada del 0,75 % este miércoles, hasta 102 dólares el barril, a la espera de avances diplomáticos en Oriente Medio.

Por EFE
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Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, de referencia en Estados Unidos, recortaron 0,78 dólares respecto al cierre anterior.

La bajada se produjo después de que The Wall Street Journal publicara que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, se ha puesto en contacto con el jefe del Consejo de Seguridad iraní, Mohsen Rezaei, en un intento por reanudar las negociaciones de paz.

Según el diario económico, que cita a funcionarios estadounidenses y personas cercanas a la conversación, los mediadores de Catar presentaron una propuesta de paz para poner fin al conflicto entre Irán, EE.UU. e Israel.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó que Teherán sigue abierto a avanzar en los esfuerzos diplomáticos.

Sin embargo, las hostilidades no han cesado en Oriente Medio, lo que sigue presionando al alza al mercado de energía por la posibilidad de interrupciones en el suministro de combustibles.

Irán anunció este jueves el derribo de un dron de fabricación estadounidense en el espacio aéreo al este del estrecho de Ormuz, y en las últimas dos semanas ha informado de al menos 20 incidentes con buques en el enclave, la mayoría por choques con minas navales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó la semana pasada a Irán de inventar ataques y choques con minas para elevar el precio del petróleo antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

En el plano doméstico de EE.UU., las reservas comerciales de crudo han caído por cuarta semana consecutiva, en 1,9 millones de barriles, muy por encima de lo esperado, lo que presiona al alza los precios.

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