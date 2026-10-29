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Mundo
29 de octubre de 2026 - 11:45

El petróleo de Texas baja un 1,76 % a la espera de avances diplomáticos en Oriente Medio

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Nueva York, 29 oct (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este jueves un 1,76 %, hasta 100,97 dólares, a la espera de avances diplomáticos en Oriente Medio.

Por EFE
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A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 1,81 dólares respecto al cierre anterior.

La bajada se produjo después de que The Wall Street Journal publicara que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, se ha puesto en contacto con el jefe del Consejo de Seguridad iraní, Mohsen Rezaei, en un intento por reanudar las negociaciones de paz.

Según el diario económico, que cita a funcionarios estadounidenses y personas cercanas a la conversación, los mediadores de Catar han presentado a una propuesta de paz poner fin al conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó que Teherán sigue abierto a avanzar en los esfuerzos diplomáticos.

"Irán continúa brindando una oportunidad al diálogo diplomático para que tenga éxito. Mantenemos un contacto estrecho y continuo con intermediarios para revisar ideas que puedan garantizar la implementación de nuestro Plan de 7 Días en incluso menos de una semana", escribió el canciller en un mensaje en X.

Sin embargo, las hostilidades no han cesado en Oriente Medio.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este jueves el derribo de un dron MQ-1 de fabricación estadounidense en el espacio aéreo al este del estrecho de Ormuz.

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