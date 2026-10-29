El presidente del Bundesbank alemán lamenta la dimisión de Lagarde

"Respeto la decisión de Christine Lagarde de dejar su cargo antes de tiempo, aunque también la lamento profundamente", dijo Nagel en un comunicado.

"Lagarde ha dirigido el BCE y el Consejo de Gobierno de manera excelente en tiempos difíciles. El cumplimiento del mandato de política monetaria -la estabilidad de precios- ha sido y sigue siendo siempre su principal prioridad", añadió Nagel.

Lagarde ha dimitido para participar en las elecciones presidenciales de Francia el próximo año ante la posibilidad de que venza en ellas la ultraderechista Marine Le Pen, quien podría medirse en la segunda vuelta con el candidato de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, que ha pedido condonar la deuda de Francia, algo a lo que Lagarde siempre se ha opuesto.