El Secretario de Guerra de Trump despide al principal estratega militar del Pentágono

Hegseth despidió esta semana al teniente general del Ejército Brett Sylvia, quien era el director de estrategia, planes y política en el Estado Mayor Conjunto J5, por "falta grave", tras haber sido objeto de una investigación interna por haber filtrado supuestamente información clasificada sobre la guerra de Irán y la de Ucrania.

Sylvia fue sometido a tres pruebas del polígrafo relacionadas con la divulgación de esa información clasificada a la prensa, que no superó, según explicaron las fuentes a los medios.

La investigación sigue abierta y fue remitida al Departamento de Justicia para que tome las medidas pertinentes, añadió un funcionario, quien aseguró que la filtración "se volvió tan crítica" que Hegseth tomó medidas para proteger la seguridad nacional.

La destitución de Sylvia llega en un momento en que el Comando Central de Estados Unidos ha elaborado planes de ataque contra Irán que podrían tener lugar después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre si finalmente son autorizados por la Casa Blanca.

Además, el cese se suma a más de dos docenas de despidos de altos mandos militares desde que Hegseth asumió el cargo que han generado malestar no solo dentro del Ejército sino también en las filas demócratas y republicanas.

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Hegseth se enfrenta a una iniciativa de juicio político impulsada por el congresista republicano Thomas Massie el pasado 15 de septiembre y anunció que lo retomará cuando la Cámara de Representantes se reúna después de las elecciones de medio mandato.

Los ocho artículos del juicio político acusan a Hegseth de librar una guerra ilegal con Irán, al carecer de la aprobación del Congreso, y de asesinar a presuntos narcotraficantes sin supervisión judicial, entre otros.