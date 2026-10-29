ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 12:15

El Secretario de Guerra de Trump despide al principal estratega militar del Pentágono

Imagen sin descripción

Washington, 29 oct (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, destituyó al principal estratega militar del Pentágono, que se suma a la lista de altos cargos apartados por el responsable de Defensa desde que llegó al puesto hace dos años, según informan este jueves medios estadounidenses.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Hegseth despidió esta semana al teniente general del Ejército Brett Sylvia, quien era el director de estrategia, planes y política en el Estado Mayor Conjunto J5, por "falta grave", tras haber sido objeto de una investigación interna por haber filtrado supuestamente información clasificada sobre la guerra de Irán y la de Ucrania.

Sylvia fue sometido a tres pruebas del polígrafo relacionadas con la divulgación de esa información clasificada a la prensa, que no superó, según explicaron las fuentes a los medios.

La investigación sigue abierta y fue remitida al Departamento de Justicia para que tome las medidas pertinentes, añadió un funcionario, quien aseguró que la filtración "se volvió tan crítica" que Hegseth tomó medidas para proteger la seguridad nacional.

La destitución de Sylvia llega en un momento en que el Comando Central de Estados Unidos ha elaborado planes de ataque contra Irán que podrían tener lugar después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre si finalmente son autorizados por la Casa Blanca.

Además, el cese se suma a más de dos docenas de despidos de altos mandos militares desde que Hegseth asumió el cargo que han generado malestar no solo dentro del Ejército sino también en las filas demócratas y republicanas.

Hegseth se enfrenta a una iniciativa de juicio político impulsada por el congresista republicano Thomas Massie el pasado 15 de septiembre y anunció que lo retomará cuando la Cámara de Representantes se reúna después de las elecciones de medio mandato.

Los ocho artículos del juicio político acusan a Hegseth de librar una guerra ilegal con Irán, al carecer de la aprobación del Congreso, y de asesinar a presuntos narcotraficantes sin supervisión judicial, entre otros.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
03
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
04
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
05
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más

Te puede interesar