España ambiciona que Hernández de Cos sustituya en febrero a Lagarde al frente del BCE

El anuncio este jueves de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, de que dejará el cargo en 7 de febrero, más de nueve meses antes de que concluya su mandato, acelera la pugna europea por cubrir un puesto para el que Hernández de Cos apunta como favorito, aunque también compite el candidato de Países Bajos Klaas Knot.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, aseguraba recientemente que a España ya le tocaba acceder a una presidencia que ya han disfrutado países como Francia, Italia o Países Bajos.

Francia ya ha situado en la presidencia del BCE a Christine Lagarde (2019) y Jean Claude Trichet (2003-2011), Italia a Mario Draghi(2011-2019) y Países Bajos a Wim Duisenberg, que fue el primer presidente de la entidad entre 1998 y 2003.

España contaba con Luis de Guindos en la vicepresidencia del BCE hasta el pasado mayo.

Según Cuerpo, España tiene ahora con "una ventana de oportunidad excelente para pelear la Presidencia del BCE" con Hernández de Cos como candidato.

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Como gobernador del Banco de España, Hernández de Cos formó parte del Consejo de Gobierno del BCE y tiene mucha credibilidad dentro de la entidad, en la que siempre ha defendido posturas moderadas en política monetaria.

Antes de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confirmase en septiembre el respaldo a la candidatura del exgobernador, su nombre llevaba meses sonando en círculos económicos europeos.

El nombre de Hernández de Cos saltó a la prensa a finales de 2025, cuando el diario Financial Times le situó como el candidato favorito entre expertos y economistas para sustituir a Lagarde.

El español asumió la dirección general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), con sede en Basilea (Suiza), el primero de julio de 2025 con un mandato de cinco años y en sustitución del mexicano Agustín Carstens.