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Mundo
29 de octubre de 2026 - 12:40

Fiscalía registra el Ministerio de Justicia de Paraguay por investigación de fuga de reos

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Asunción, 29 oct (EFE).- Una comitiva fiscal y policial ingresó este jueves a una dependencia del Ministerio de Justicia de Paraguay en busca de evidencias que aporten a la investigación de la fuga de dos peligrosos reos de una cárcel de máxima seguridad ubicada en el departamento de Cordillera (centro), informaron fuentes oficiales.

Por EFE
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En un comunicado, el Ministerio de Justicia señaló que las autoridades intervinieron en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, ubicada en la capital paraguaya, Asunción.

El objetivo es "relevar información crucial, auditar los registros internos y profundizar la recolección de elementos probatorios que permitan determinar responsabilidades administrativas y penales", según la nota.

En declaraciones a la radio ABC Cardinal, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, dijo que "no es un allanamiento", sino una "constitución" de la Fiscalía para esclarecer la presunta "liberación" del narcotraficante Robert Arsenio Merlo Villalba y su compañero de celda Ever Alejandro Ozuna López, quienes escaparon el domingo pasado del Centro Penitenciario Martín Mendoza, antes conocido como 'Emboscada'.

Por su parte, el jefe del departamento contra el crimen organizado de la Policía Nacional, Luis López, indicó a periodistas que se trata de "un allanamiento con orden judicial" que permitirá encontrar evidencias para sustentar eventuales órdenes de captura contra funcionarios públicos.

La fuga de los dos internos ha sacudido el sistema carcelario paraguayo y ha provocado la destitución del director general de Establecimientos Penitenciarios, el coronel retirado Rubén Peña; y la detención del ahora exdirector del penal, Abel González, y de dos jefes de seguridad del centro.

Poco después del escape, las autoridades capturaron a cuatro guardias carcelarios, acusados de dejar desprotegidas las zonas perimetrales de la prisión y anular los controles obligatorios.

Imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la cárcel mostraron a los dos reos salir por una pared sin barrotes y luego descender un alto muro ayudados por una sábana de tela.

El martes, Nicora reconoció que el caso es "muy grave" al advertir que "evidentemente aquí no se cumplieron" los protocolos y que hubo "mucha complicidad".

La Justicia emitió el miércoles una orden de captura contra el exdirector de Inteligencia Penitenciaria Derlis Cáceres, quien luego se entregó de forma voluntaria en una comisaría.

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