ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 10:10

Gasto en consumo personal subió 3,6% en EEUU en septiembre y subraya inflación persistente

Imagen sin descripción

Washington, 29 oct (EFE).- El índice de gastos en consumo personal (PCE) mostró este jueves una subida del 3,6 % en Estados Unidos en septiembre, un dato que subraya la persistente inflación que aqueja a la primera economía mundial a cinco días de las elecciones en las que los republicanos y el presidente, Donald Trump, se juegan el control del Congreso.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El dato a nivel subyacente, que excluye alimentos y energía por su volatilidad, mostró un incremento del 3,1 % con respecto a hace un año.

En relación a agosto el PCE se incrementó un 0,5 %, mientras que a nivel subyacente la subida fue del 0,3 %.

Esos incrementos están en línea con lo previsto por la mayoría de economistas.

El PCE es un indicador capital a la hora de que la Reserva Federal, que el miércoles decidió dejar sin cambios los tipos de interés, adopte decisiones sobre política monetaria.

Los analistas pronostican que, ante la persistente tendencia inflacionista y la resiliencia del empleo y el músculo económico, el banco central estadounidense opte por incrementar el referencial -el cual decidió subir en septiembre por primera vez desde 2023- en diciembre.

En un panorama marcado por la preocupación de los votantes estadounidenses ante el elevado coste de la vida, los datos que muestran la persistente subida de precios pueden contribuir a dañar aún más a los republicanos en los sondeos de cara a las legislativas que se celebran el 3 de noviembre.

La impopularidad de la guerra contra Irán, que ha contribuido a encarecer los combustibles y a hacer bienes y servicios menos asequibles en Estados Unidos, le están pesando al partido de Trump, que busca conservar en las urnas las exiguas mayorías que tiene en ambas Cámaras del Congreso para que el presidente no quede debilitado durante los dos años que le restan de mandato.

Las legislativas del 3 de noviembre renovarán por completo la Cámara Baja y un tercio del Senado.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
02
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
03
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
04
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
05
Política
Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso
Ver más

Te puede interesar