Gasto en consumo personal subió 3,6% en EEUU en septiembre y subraya inflación persistente

El dato a nivel subyacente, que excluye alimentos y energía por su volatilidad, mostró un incremento del 3,1 % con respecto a hace un año.

En relación a agosto el PCE se incrementó un 0,5 %, mientras que a nivel subyacente la subida fue del 0,3 %.

Esos incrementos están en línea con lo previsto por la mayoría de economistas.

El PCE es un indicador capital a la hora de que la Reserva Federal, que el miércoles decidió dejar sin cambios los tipos de interés, adopte decisiones sobre política monetaria.

Los analistas pronostican que, ante la persistente tendencia inflacionista y la resiliencia del empleo y el músculo económico, el banco central estadounidense opte por incrementar el referencial -el cual decidió subir en septiembre por primera vez desde 2023- en diciembre.

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En un panorama marcado por la preocupación de los votantes estadounidenses ante el elevado coste de la vida, los datos que muestran la persistente subida de precios pueden contribuir a dañar aún más a los republicanos en los sondeos de cara a las legislativas que se celebran el 3 de noviembre.

La impopularidad de la guerra contra Irán, que ha contribuido a encarecer los combustibles y a hacer bienes y servicios menos asequibles en Estados Unidos, le están pesando al partido de Trump, que busca conservar en las urnas las exiguas mayorías que tiene en ambas Cámaras del Congreso para que el presidente no quede debilitado durante los dos años que le restan de mandato.

Las legislativas del 3 de noviembre renovarán por completo la Cámara Baja y un tercio del Senado.