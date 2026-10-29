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Mundo
29 de octubre de 2026 - 11:00

Gobernador de Alaska ordena investigar la campaña demócrata al Senado por supuesto fraude

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Washington, 29 oct (EFE).- El gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, anunció una investigación para determinar si la campaña de la candidata demócrata al Senado, Mary Peltola, ha cometido alguna irregularidad civil o penal por el supuesto reclutamiento de oponentes para restar votos a su rival republicano, Dan S. Sullivan.

Por EFE
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"Me he dirigido al Departamento de Seguridad Pública para que investigue si esta trama violó las leyes de Alaska y si procede presentar cargos penales o emprender acciones civiles. Las pruebas determinarán los próximos pasos", escribió el republicano Dunleavy en un mensaje publicado en X a última hora de la noche del miércoles.

El anuncio llega después de que The New York Times publicara la víspera una investigación con supuestos mensajes de texto entre miembros de la campaña de Peltola en los que discutían la posibilidad de reclutar a otras personas que tuvieran el mismo nombre que el senador republicano.

El equipo demócrata habría logrado dar con Daniel J. Sullivan Jr., un maestro jubilado que se presentó en las primarias por el Partido Republicano y logró colarse en la papeleta del 3 de noviembre como independiente, según el periódico.

Sin embargo, el entorno de Peltola ha negado cualquier irregularidad y rechaza que su personal o sus asesores hayan participado en gestiones para reclutar a Daniel J. Sullivan.

El gobernador afirmó que "los habitantes de Alaska tienen el derecho fundamental de votar por el candidato al que realmente desean apoyar. Engañar deliberadamente a los votantes para que emitan su voto por otra persona atenta contra la integridad de nuestras elecciones".

"Toda persona u organización que haya infringido la ley deberá rendir cuentas", advirtió.

El presidente Donald Trump pidió este miércoles que no se permita a Peltola participar en las elecciones del próximo martes, en las que ese escaño podría ser crucial para decidir el control del Senado.

El Departamento de Justicia presentó la pasada semana una demanda ante un tribunal federal de Alaska para intentar frenar la certificación de la elección al Senado si el senador republicano Dan S. Sullivan pierde y los votos de otro candidato con un nombre casi idéntico pudieran haber cambiado el resultado.

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