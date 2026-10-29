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Mundo
29 de octubre de 2026 - 12:40

Gobierno húngaro: ONU será una mafia si Orbán la dirige, como quiere Trump, según medios

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Budapest/Praga, 29 oct (EFE).- El primer ministro de Hungría, el conservador Peter Magyar, declaró este jueves que la ONU "se convertiría en una organización criminal" si su antecesor en el cargo, el ultranacionalista Viktor Orbán, es elegido para dirigirla, según la propuesta que varios medios atribuyen a Donald Trump.

Por EFE
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"Se pueden decir muchas cosas negativas de la ONU, como ocurre en general con las organizaciones internacionales. (...) Quizá nadie tenga el objetivo de derrumbarlas, pero si alguien quiere acabar con la ONU, que ponga a un Orbán", señaló Magyar en Praga, al ser preguntado por ese supuesto apoyo del presidente estadounidense a que Orbán sea el próximo secretario general de Naciones Unidas.

Magyar, cuyo triunfo electoral del pasado abril acabó con 16 años de Gobiernos de Orbán, recordó que tres exministros del anterior jefe del Gobierno húngaro han sido arrestados por malversación de fondos públicos y corrupción en las últimas semanas.

"No creo que el jefe de la mafia formada por esos individuos deba ser quien dirija la ONU, a menos que alguien quiera convertirla en una organización criminal”, enfatizó Magyar.

Orbán y su Gobierno, aseguró, "saquearon su país y convirtieron a Hungría en uno de los países más pobres y más corruptos de Europa”.

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