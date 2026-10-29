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Mundo
29 de octubre de 2026 - 17:50

Gobierno italiano confirma la muerte de 4 militares en accidente de helicóptero en Bosnia

Imagen sin descripción

Roma, 29 oct (EFE).- El Ministerio de Defensa de Italia confirmó la muerte este jueves de cuatro militares italianos en el accidente de un helicóptero de la misión de paz de la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina (EUFOR).

Por EFE
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Se trata de dos miembros del Ejército italiano y de otros dos pertenecientes al Cuerpo Militar Voluntario de la Cruz Roja italiana.

A bordo del helicóptero italiano viajaban un total de 15 personas. Los once restantes han resultado heridos y "por el momento la vida de ninguno corre peligro", según un comunicado.

La misión de paz europea también había confirmado el accidente, aunque sin precisar el número de víctimas.

El accidente se produjo hacia las 16.00 hora local (15.00 GMT) en la localidad de Gorice, cerca de la ciudad de Brcko, cuando un helicóptero CH-47 Chinook italiano se precipitó al suelo.

Las causas de la tragedia "están siendo investigadas" y ya se han puesto en marcha las pesquisas para esclarecer la dinámica del accidente, informó la Defensa italiana.

El ministro, Guido Crosetto, ha transmitido su pésame a las familias y allegados de las víctimas y a toda la comunidad del Ejército italiano.

Tanto el presidente de la República, Sergio Mattarella, como la primera ministra, Giorgia Meloni, así como distintos miebros del Gobierno, han expresado su pesar por el accidente.

La EUFOR, también conocida como Operación Althea, se puso en marcha en 2004, cuando relevó a la Fuerza de Estabilización (SFOR), liderada por la OTAN.

Su misión es garantizar el respeto de los aspectos militares del Acuerdo de Paz de Dayton de 1995, que puso fin a la guerra de Bosnia, y contribuir a la seguridad y estabilidad del país, así como asistir y entrenar a las Fuerzas Armadas bosnias.

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