Inician construcción en Paraguay de una planta de agua financiada por Japón

La obra, con capacidad para procesar 12.000 metros cúbicos diarios, beneficiará a unos 34.000 habitantes de la ciudad de Villa Hayes, ubicada a unos 30 kilómetros de Asunción, la capital del país, indicó en un comunicado el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Durante el acto de inauguración de las obras, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo que esta donación muestra el "amor de Japón" hacia su país, y recordó que este año se cumplió el 90 aniversario de la llegada de los primeros inmigrantes nipones a territorio paraguayo.

La inversión asciende a 1.936 millones de yenes japoneses (12.262.624 dólares al cambio actual), canalizados a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), mediante una donación con un plazo de ejecución de 22 meses, según el MOPC .

La construcción fue adjudicada a la empresa japonesa Fujita Corporation por 1.633 millones de yenes (unos 10,3 millones de dólares ), mientras que la fiscalización la asumirá el consorcio Kyowa Engineering Consultants y Tokyo Engineering Consultants, mencionó la cartera de Obras Públicas.