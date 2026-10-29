ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 18:00

Inician construcción en Paraguay de una planta de agua financiada por Japón

Imagen sin descripción

Asunción, 29 oct (EFE).- El Gobierno del Paraguay anunció este jueves el comienzo de la construcción de una planta de tratamiento de agua potable en el departamento de Presidente Hayes, en la zona del Chaco (oeste), con un aporte de 12 millones de dólares donados por Japón.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La obra, con capacidad para procesar 12.000 metros cúbicos diarios, beneficiará a unos 34.000 habitantes de la ciudad de Villa Hayes, ubicada a unos 30 kilómetros de Asunción, la capital del país, indicó en un comunicado el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Durante el acto de inauguración de las obras, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo que esta donación muestra el "amor de Japón" hacia su país, y recordó que este año se cumplió el 90 aniversario de la llegada de los primeros inmigrantes nipones a territorio paraguayo.

La inversión asciende a 1.936 millones de yenes japoneses (12.262.624 dólares al cambio actual), canalizados a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), mediante una donación con un plazo de ejecución de 22 meses, según el MOPC .

La construcción fue adjudicada a la empresa japonesa Fujita Corporation por 1.633 millones de yenes (unos 10,3 millones de dólares ), mientras que la fiscalización la asumirá el consorcio Kyowa Engineering Consultants y Tokyo Engineering Consultants, mencionó la cartera de Obras Públicas.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Política
Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más
03
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más
04
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
05
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más

Te puede interesar