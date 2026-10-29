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Mundo
29 de octubre de 2026 - 18:45

Intel pierde 11.609 millones de dólares a septiembre pese a aumentar ingresos trimestrales

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Nueva York, 29 oct (EFE).- La tecnológica estadounidense Intel acumuló unas pérdidas netas de 11.609 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2026, frente al beneficio de 359 millones registrado en el mismo periodo del año anterior, pese a un aumento de sus ingresos en el último trimestre.

Por EFE
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Entre julio y septiembre, la compañía obtuvo un beneficio neto de 3.520 millones de dólares, un 18 % menos que los 4.270 millones del mismo periodo de 2025, informó en un comunicado.

Los ingresos en el tercer trimestre crecieron un 21 % interanual, hasta 16.513 millones, impulsados principalmente por su negocio de centros de datos e inteligencia artificial (IA), cuyas ventas aumentaron un 78 %, hasta 7.318 millones de dólares.

En cambio, los ingresos de su negocio de procesadores para ordenadores personales bajaron un 5 %, hasta 8.097 millones de dólares.

Por su parte, los ingresos de Intel Foundry, su negocio de fabricación de semiconductores, crecieron un 58 %, hasta 6.697 millones de dólares.

El consejero delegado de la empresa, Lip-Bu Tan, afirmó en el comunicado que los resultados reflejan "una mejora de la ejecución de la compañía y avances en la ampliación de su capacidad de suministro y en su tecnología de fabricación".

Tan destacó que, pese a las dificultades a corto plazo en el mercado de los ordenadores personales, la demanda de sus procesadores sigue siendo "sólida", especialmente en la familia Xeon, destinada a servidores, y señaló que "la prioridad inmediata es aumentar la producción para atenderla".

El director financiero, David Zinsner, destacó que el negocio de centros de datos registró "su mayor crecimiento en 15 años".

Sin embargo, anticipó que la ralentización del mercado de ordenadores personales continuará al menos durante la primera mitad de 2027.

La empresa también anunció que completó una ampliación de capital de 23.000 millones de dólares para "respaldar sus oportunidades de crecimiento futuro y mantener una sólida posición financiera".

Tras publicar sus resultados, la empresa caía un 18 % en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street. El fabricante se ha revalorizado un 122,72 % en bolsa durante el último año.

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