Jair Bolsonaro no sabía que Flávio huiría a EE.UU., según presidente del Partido Liberal

Costa Neto dio una breve declaración a periodistas al salir de visitar al exmandatario (2019-2022) en su residencia en Brasilia, en donde cumple su condena de prisión por liderar un intento de golpe de Estado en 2022.

Cuestionado sobre si Jair estaba al tanto de las intenciones de su primogénito, el líder del PL aseguró que Flávio "no habló con el padre" sobre su plan de fuga, a pesar de haberlo visitado el lunes, un día después de los comicios y la víspera de abandonar Brasil.

"Ni (Jair) Bolsonaro sabía que se iría", remarcó el dirigente partidario.

Fue precisamente a la salida de la casa de su padre el lunes cuando el excandidato de 45 años fue notificado por las autoridades de la orden judicial que le prohibía abandonar el país y le exigía la entrega inmediata de sus pasaportes en un plazo de 24 horas.

Fue el propio Bolsonaro quien informó de la decisión judicial con un video en sus redes sociales en el que aseguró que "nunca" pensó en huir, que entregaría los pasaportes y que se defendería en Brasil de esa "aberración".

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Antes de ingresar a la vivienda del exmandatario, Costa Neto criticó la carta en la que Flávio se autoproclamaba como el "verdadero presidente electo de Brasil" tras su llegada a Miami (EE. UU.).

"No me gustó, no me gustó", declaró a los reporteros al llegar al barrio cerrado donde reside Bolsonaro.

En la misiva, que desató el rechazo de los propios aliados a Bolsonaro, el senador derrotado volvió a denunciar un presunto fraude electoral no respaldado por la Corte Electoral ni por su propio espacio político, que reconoció los resultados del balotaje del domingo.

Sin embargo, el texto fue eliminado y modificado; en una tercera versión de la carta, el senador insistió con el supuesto fraude pero pasó a definirse únicamente como "líder de Brasil".

Su coordinador de campaña, el senador Rogério Marinho, subrayó este miércoles a los periodistas que "no hay pruebas" para alegar que existió un fraude y definió la carta de Flávio como un "desahogo".

La fuga del ultraderechista estuvo acompañada por una campaña de desinformación encabezada por sus propios aliados, quienes se encargaron de afirmar a medios locales que Flávio y su familia se encontraban en Estados Unidos el martes al mediodía, cuando todavía estaban en territorio brasileño.

Bolsonaro pasó prácticamente todo el martes escondido en Brasil, antes de cruzar la frontera horas después de que salieran las primeras informaciones sobre los planes de fuga.

El excandidato, su mujer y las dos hijas embarcaron en un avión privado en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, Argentina, poco después de atravesar la frontera, luego hicieron una escala en Guayaquil, Ecuador, y aterrizaron este miércoles en Miami.