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Mundo
29 de octubre de 2026 - 18:50

Javier Milei asistirá a la Cumbre Iberoaméricana de Madrid la próxima semana

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Buenos Aires, 29 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, asistirá a la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, confirmaron a EFE fuentes de la Presidencia del país suramericano.

Por EFE
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"No hay detalles, solo puedo confirmar que va a participar en la cumbre", dijo la fuente.

Esta confirmación se produce justo una semana después del polémico viaje que realizó Milei a Madrid, donde llamó "impresentable dictador" al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante una conferencia ante empresarios.

A su regreso a Buenos Aires, el pasado viernes, el mandatario argentino atacó de nuevo a Sánchez, al calificarle de "ladrón y corrupto"; y un día después, el sábado, repitió los insultos en otro acto público.

Pedro Sánchez lo recibió en Madrid con una campaña en redes sociales, encabezada con el lema 'Soy zurdo y a mucha honra', y publicó después una fotografía en la que él aparecía escuchando el tema ‘Fanático’ de la popular cantante argentina Lali, quien la compuso especialmente contra Milei.

El presidente argentino hizo ese viaje a Madrid en plena campaña para las elecciones del 29 de noviembre próximo, para apoyar al PP y Vox, los partidos de derecha y ultraderecha que se unirían para gobernar si lograran de manera conjunta la mayoría de los votos.

Javier Milei, quien dijo en Madrid que había que "sacar a patadas" a los socialistas del Gobierno, está envuelto esta semana en otra polémica tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil y la posterior huida de Flávio Bolsonaro por la frontera argentina y con el supuesto apoyo del Gobierno de Milei.

Semanas atrás, el presidente argentino también había viajado a Brasil para insultar a Lula da Silva y hacer campaña por el ultraderechista Bolsonaro, quien tras su derrota salió de Brasil para esquivar una investigación judicial por blanqueo de capitales.

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