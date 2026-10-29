Keiko Fujimori recorre las instalaciones de la megacárcel Cecot en El Salvador

A diferencia de otros funcionarios que han visitado esta prisión de máxima seguridad, Fujimori se limitó a visualizar el área de control e inspección de internos y la sala de armería, sin recorrer uno de los pasillos donde se encuentran encarcelados los líderes de pandillas.

Fujimori, cuya visita responde a una invitación de Bukele, recibió de parte del ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño, GustavoVillatoro, un documento con información "del proyecto de seguridad pública de El Salvador, modelo Bukele".

El llamado "modelo Bukele" ha sido retomado en algunos países de América, como en el caso de Costa Rica, cuya presidenta, Laura fernández, recientemente inauguró la megacárcel Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), con capacidad total para más de 5.000 reos de mayor peligrosidad.

Ecuador también implementó el modelo penitenciario impulsado por Bukele, con un centro de detención que tiene capacidad para 800 detenidos.

Antes de eso, sostuvo una reunión con Villatoro, así como con el encargado de la cartera de Defensa, René Francis Merino Monroy, y con Belarmino García, director de esta prisión situada a más de 70 kilómetros de la capital.

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En ese encuentro también estuvieron presentes otros funcionarios del Gobierno salvadoreño y los ministros peruanos del Interior, César Astudillo, y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.

Recientemente, otros funcionarios han recorrido este modelo de prisión, es el caso de la mandataria costarricense; el mandatario de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, antes de tomar posesión de su cargo; el expresidente costarricense Rodrigo Chaves, la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kristi Noem o la exministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich.

El Cecot fue puesto en marcha en febrero de 2023, en el contexto de la implementación en El Salvador de un régimen de excepción para combatir a las pandillas, grupos señalados de cometer la mayoría de los asesinatos que llevaron a este país a ser uno de los más violentos del mundo.

La cárcel se encuentra en una zona aislada y árida en la localidad central de Tecoluca, a más de 70 kilómetros de la capital San Salvador, es un laberinto de concreto, hierro, asfalto y acero que custodian guardias penitenciarios y soldados desde torres con más de 15 metros de altura.

Con capacidad para 40.000 reos, fue construida para recluir a los "más peligrosos" pandilleros líderes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 que operaban en el país centroamericano.