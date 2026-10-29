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Mundo
29 de octubre de 2026 - 19:05

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una caída de 1 %

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Buenos Aires, 29 oct (EFE).- El índice MSCI Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una caída del 1 %, hasta las 94.529,98 unidades.

Por EFE
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Entre las líderes, las acciones que más cayeron fueron las de Edenor (-4 %) y Sociedad Comercial del Plata (-3 %), mientras que las que cerraron sus papeles en positivo fueron Transportadora de Gas del Norte (+4,3 %) y Ternium (+3,1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares subieron hasta 2 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó 2,88 %, a 741 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.560 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista subió 1 peso hasta 1.538 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó diez pesos hasta 1.565 por unidad para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la baja.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,8 %, a 1.644,12 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,7 %, hasta los 1.560,77 pesos por unidad.

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