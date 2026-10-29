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Mundo
29 de octubre de 2026 - 17:45

La Bolsa de São Paulo cae un 1,06 % por temores fiscales tras la reelección de Lula

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São Paulo, 29 oct (EFE).- La Bolsa de São Paulo cayó este jueves un 1,06 % impactada por la preocupación fiscal en Brasil tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva y la expectativa de nuevas alzas en las tasas de interés en Estados Unidos.

Por EFE
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El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, terminó la sesión en los 169.186 puntos, con lo que encadenó su cuarta baja consecutiva.

Los operadores continúan cautelosos por la expectativa sobre la política fiscal del nuevo Gobierno de Lula, en medio de declaraciones oficiales que descartan un recorte de gastos.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, rechazó que el líder progresista deba aplicar recortes en políticas sociales como parte de un ajuste fiscal, al afirmar en las redes sociales que quienes sostienen esa idea "no entendieron nada de lo que fue esta elección".

El déficit de las cuentas públicas de Brasil en los últimos 12 meses llegó al 9,51 % del PIB en septiembre, cuatro centésimas más que en agosto, y un salto con respecto al 8,16 % registrado en septiembre de 2025, según informó este jueves el Banco Central.

También presionó el dato sobre el PIB estadounidense, que creció un 3,4 % en el tercer trimestre, superando las expectativas de los economistas, lo que ha reforzado la tesis de nuevas subidas de las tasas de interés en el país.

Entre los principales valores de la bolsa paulista, los papeles preferenciales de la estatal Petrobras se depreciaron un 0,59 %, mientras que los ordinarios de la gigante minera Vale retrocedieron un 2,17 %.

Las mayores pérdidas del Ibovespa fueron para las acciones preferenciales de la petroquímica Braskem (-12,76 %) y para las ordinarias de la cadena de tiendas por departamento Casas Bahía (-12,33 %).

En cuanto a las ganancias, la concesionaria de vehículos Automob lideró con una apreciación de 10,7 % en sus papeles ordinarios, seguida de la siderúrgica Gerdau, cuyos preferenciales se valorizaron un 5,69 %.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,89 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,386 reales para la compra y 5,387 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 41.871 millones de reales (unos 7.782 millones de dólares o 6.978 millones de euros), en más de 5,8 millones de operaciones, según los resultados al cierre de la sesión.

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