La cantante española Ana Mena dice que no está en su mejor momento pero le ayuda la música

"La salud mental, cuando tienes una cámara delante, es complicado de llevar. Yo no estoy en mi mejor año personal, lidio con ello todos los días y trato de que se note lo menos posible, aunque no me importe reconocerlo en este momento y es algo a lo que también me ayuda la música, que ha sido muy sanadora", comentó en un coloquio del congreso musical BIME, en la ciudad española de Bilbao.

Reconoció también que hay que ser "muy pesado", constante, para ser artista, y que no esperaba el éxito del último sencillo, 'Pa ti toa', junto a la también española Lola Índigo

"Desde el primer momento pensé en ella, es una artista que también se lo ha currado desde abajo y me identifico mucho con ella con eso", argumentó. "Considero que las mujeres debemos unirnos -incidió-, que tenemos una responsabilidad".

Mena se declaró "muy fan" de las grandes estrellas latinas, así como de "las grandes voces femeninas".

La artista contó que nació en una familia modesta y que llegar a la cima es "un camino duro cuando empiezas desde abajo, porque casi todas las puertas están cerradas" y es necesario "levantarse constantemente" cuando te caes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Por eso digo que, para ser artista, tienes que ser muy pesado y no rendirte", sintetizó.

Con once años le llegó su primera oportunidad destacada, interpretar a la mítica actriz y cantante española Marisol en una miniserie de televisión. "Me enseñó que la música y la interpretación van muy unidas, porque cuando cantas una canción la tienes que contar", explicó.

Y a continuación quiso dejar claro que la música es "su vida, pasión y principal manera de comunicarse".