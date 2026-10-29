La Comisión de DDHH exige al Gobierno de Kenia localizar a un opositor tanzano secuestrado

Según la KNCHR, un organismo independiente contemplado en la Constitución keniana, Mwaipaya viajaba en taxi hacia Kamulu para visitar a unos amigos cuando, alrededor de las 14:00 hora local (11:00 GMT), varios individuos interceptaron el automóvil, lo sacaron a la fuerza y se lo llevaron en un convoy de tres vehículos.

"Su paradero sigue siendo desconocido", señaló la Comisión en un comunicado, en el que precisó que el activista había huido de Tanzania hacia Kenia en 2025 "por temor por su vida y su seguridad".

La KNCHR expresó su "profunda preocupación" porque el caso parece formar parte de un "patrón inquietante" de desapariciones forzadas, secuestros y traslados transfronterizos ilegales de personas que viven o buscan refugio en Kenia.

Entre los precedentes citó los secuestros a punta de pistola en Nairobi de los tanzanos Maria Sarungi Tsehai y Mshabaha Hamza, así como el rapto en noviembre de 2024 del histórico líder opositor ugandés Kizza Besigye, que posteriormente apareció detenido en Uganda.

La Comisión recordó también el caso de cuatro refugiados turcos que desaparecieron en Nairobi en octubre de 2024 y fueron posteriormente repatriados a Turquía, algo que las propias autoridades kenianas reconocieron.

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"Kenia debe garantizar que su territorio no sea utilizado como escenario para la represión transnacional, las desapariciones forzadas o el traslado extrajudicial de personas a jurisdicciones donde puedan sufrir persecución u otras graves violaciones de derechos humanos", advirtió la KNCHR.

El organismo instó al Ejecutivo a investigar de manera "rápida, independiente y efectiva" lo ocurrido con Mwaipaya, garantizar su seguridad y exigir responsabilidades a quienes puedan estar implicados.

Asimismo, recordó la obligación de Kenia de respetar el principio de no devolución, que impide trasladar a una persona a un país donde pueda enfrentarse a persecución, tortura u otras violaciones graves de derechos humanos.

El embajador de Tanzania en Kenia, Bernard Kibesse, afirmó el lunes que la Embajada estaba siguiendo las informaciones sobre la desaparición, aunque, hasta ese momento, no había recibido una denuncia oficial sobre el caso.