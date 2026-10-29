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Mundo
29 de octubre de 2026 - 11:40

La COP31 promueve la construcción de edificios energéticamente eficientes

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Redacción Medioambiente, 29 oct (EFE).- La presidencia de la cumbre del clima COP31 ha presentado este jueves el Pacto de Antalya para Edificios Energéticamente Eficientes, que crea un marco común para promover la electrificación del parque de vivienda global.

Por EFE
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Los edificios son responsables de casi el 40 % de las emisiones de carbono y de la demanda energética a escala global, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y ante ello el Pacto de Antalya busca reducir un 25 % respecto a 2020 la "intensidad energética operativa" de las viviendas, explicó la COP31 en un comunicado.

Este instrumento también pretende acelerar la electrificación en los edificios para aumentar al 35 % la participación de la electricidad en el consumo final de energía mundial para 2035.

El documento, elaborado con el apoyo de la Alianza Mundial para la Construcción (GlobalABC, por sus siglas en inglés), establece medidas que gobiernos, ciudades, instituciones financieras y partes interesadas pueden adoptar para alcanzar esos objetivos.

"Los edificios son el corazón de nuestras ciudades y de la transición energética", afirmó el presidente de la COP31 y ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático de Turquía, Murat Kurum.

"Al mejorar la eficiencia energética y acelerar la electrificación -añadió- podemos reducir el coste de la energía, fortalecer la seguridad energética y ofrecer hogares, escuelas, hospitales y lugares de trabajo más asequibles, cómodos y saludables".

El pacto contempla seis áreas de actuación, que incluyen la "integración" de la eficiencia energética y la electrificación en las estrategias nacionales y el "fortalecimiento" del rendimiento energético de los edificios.

También contempla la  "aceleración" de la renovación de los edificios, la reducción de la demanda de energía y la electrificación de calefacción, refrigeración, cocinas y electrodomésticos, así como la "movilización" de financiación para una implementación a gran escala.

Para Yves-Laurent Sapoval, copresidente de GlobalABC, "la transición hacia edificios energéticamente eficientes va mucho más allá de la reducción de emisiones" y "se trata de brindar servicios esenciales sin desperdiciar energía".

Recordó que "la mitad de los edificios que existirán en 2050 aún no se han construido y la mayoría de los edificios existentes necesitan ser renovados".

Los países podrán respaldar el pacto durante la reunión del Consejo Intergubernamental de Edificios y Clima, que se celebrará el próximo 12 de noviembre durante la COP31.

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