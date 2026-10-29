La Corte Suprema de Colombia condena a 12 años de cárcel a un hombre por violar a una niña

En la sentencia, divulgada este jueves, la Sala de Casación Penal desestimó un recurso presentado por la defensa, que alegaba que el acusado desconocía la edad de la adolescente y que ésta se presentaba como mayor de edad en las redes sociales.

La Corte concluyó que el hombre, identificado como Brayner Humberto Jaramillo Osorio, sabía que la menor tenía menos de 14 años, entre otras razones, porque la conocía desde que tenía unos tres años, cuando su familia llegó al barrio Popular de Medellín, donde ambos vivían en casas cercanas.

Los hechos ocurrieron entre el 8 y el 10 de febrero de 2020, cuando la víctima tenía 13 años y tres meses y el procesado se acercaba a los 25. Según la sentencia, el hombre la llevó a su vivienda, donde mantuvieron relaciones sexuales en múltiples ocasiones.

El alto tribunal también tuvo en cuenta que, según un examen médico legal, el desarrollo físico de la menor correspondía al de una niña de 13 años.

Por ello, consideró que el acusado había podido verla crecer durante años y que no resultaba creíble que creyera que tenía 16 años, como supuestamente le dijo, o que fuera mayor de edad, como aparecía en sus redes sociales.

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La defensa sostuvo que el hombre mantenía contacto con una hermana de la adolescente y que algunos familiares consideraban que la menor aparentaba más edad. Sin embargo, la Corte concluyó que esos argumentos no desvirtuaban las pruebas de que el acusado conocía su edad real.

El Juzgado Veintitrés Penal del Circuito de Medellín absolvió inicialmente al acusado en septiembre de 2021, al considerar que no se había demostrado que hubiera secuestrado a la menor ni que la hubiera obligado a mantener relaciones sexuales. También descartó condenarlo por a"acceso carnal abusivo" a una menor de 14 años.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín revocó la absolución en mayo de 2022 y lo condenó a 12 años de prisión por ese delito, decisión que ahora confirmó la Corte Suprema.