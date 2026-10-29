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Mundo
29 de octubre de 2026 - 15:35

La derecha brasileña respalda el resultado electoral y se distancia de Flávio Bolsonaro

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Brasilia, 29 oct (EFE).- Los principales partidos de derecha y centro-derecha de Brasil, incluido el Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro, reafirmaron este jueves su confianza en el sistema electoral y reconocieron la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, marcando distancia con el candidato derrotado, Flávio Bolsonaro.

Por EFE
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El aislamiento del ahora excandidato del Partido Liberal (PL), hijo del expresidente Jair Bolsonaro, dentro de su propio bloque político, se profundizó después de que publicara una carta este miércoles en la que se autodenominó el "verdadero presidente electo de Brasil", una expresión que cambió más tarde por la de "líder".

El propio presidente del PL, Valdemar Costa Neto, manifestó este jueves su desaprobación a la carta y a la postura del excandidato, quien ejerce el cargo de senador hasta el próximo febrero, señalando que la intención ahora es "hacer avanzar al país".

El distanciamiento de sus aliados y de los partidos del mismo espectro político de Bolsonaro había comenzado tras la confirmación de su huida a Estados Unidos.

Este martes, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmó que es necesario respetar el resultado de las urnas y no descartó la posibilidad de presentarse como candidato en 2030.

Otros partidos que se sumaron a la campaña de Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta, como el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y Unión Brasil publicaron notas en sus redes sociales respaldando el compromiso con la democracia.

El presidente nacional del PSDB, Aécio Neves, derrotado por Dilma Rousseff en las elecciones presidenciales de 2014, cuyo resultado tampoco reconoció, calificó la postura de Flávio de "incomprensible" y criticó su decisión de ejercer la oposición desde el extranjero.

Partidos de centro, que suelen aliarse con el bloque ganador de las elecciones, también salieron en defensa del Gobierno reelecto.

Dos exponentes de este sector, el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, fueron los primeros en reconocer la victoria de Lula.

Gilberto Kassab, presidente nacional del Partido Social Democrático (PSD), que compitió contra Lula como candidato a vicepresidente en la candidatura de Ronaldo Caiado, deseó "un buen gobierno a todo el equipo".

A pesar de las críticas, los principales aliados de Bolsonaro afirman que el malestar del excandidato sería comprensible dado su favoritismo en las encuestas de intención de voto publicadas antes de la segunda vuelta.

También, algunos de ellos mantienen dudas sobre supuestas interferencias de la justicia electoral en las elecciones, las cuales aseguran que deben ser llevadas ante las instancias correspondientes.

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