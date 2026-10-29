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Mundo
29 de octubre de 2026 - 13:00

La directora gerente del FMI participará en la Cumbre Iberoamericana en Madrid

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Washington, 29 oct (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, hará parte de la cumbre que reunirá en Madrid el 4 y 5 de noviembre a líderes de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana.

Por EFE
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Georgieva estará presente en la cumbre el 4 de noviembre, según explicó en rueda de prensa este jueves la portavoz del FMI, Julie Kozack, que recordó que la economista búlgara participará en la víspera en la edición de este año de la Conferencia Internacional de Banca de Banco Santander.

El 3 de noviembre, en el marco de la conferencia internacional que se organiza en la Ciudad Financiera del Grupo Santander, a las afueras de Madrid, Georgieva mantendrá una charla informal con la presidenta ejecutiva del Santander, Ana Botín, titulada 'Impulsar el Crecimiento, Fomentando la Resiliencia'.

Al día siguiente, arrancará en la capital española la Cumbre Iberoamericana, que contará con la presencia confirmada de todos los cancilleres y de al menos 14 jefes de Estado y de Gobierno, según ha anunciado el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

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