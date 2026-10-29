La exministra española de Empleo Fátima Báñez, entre los fallecidos del accidente de tren

La patronal expresó este jueves la "más profunda tristeza" por la muerte de Báñez y transmitió el "más sentido pésame por las decenas de víctimas de este terrible suceso y nuestra cercanía y apoyo a todas las personas heridas, familiares y allegados".

La catástrofe causó al menos 69 muertos y decenas de heridos, de los que una gran mayoría necesitaron ser hospitalizados, mientras sigue la búsqueda de más posibles víctimas entre los vagones, destrozados por el fuerte impacto de un tren que chocó contra otro parado en las proximidades de la localidad de Urda, provincia de Toledo, al sur de Madrid.

CEOE publicó ayer que Báñez viajaba en unos de los trenes y no estaba localizada.

En el año 2011 fue nombrada ministra por el que era entonces presidente del Gobierno español, el conservador Mariano Rajoy (Partido Popular), recién llegado al poder en plena crisis financiera y económica, que comenzó en 2008.

En un contexto de austeridad en el gasto público y subida de impuestos, Báñez recibió el encargo de elaborar una reforma laboral (2012) y otra de pensiones (2013) y tuvo que afrontar la convocatoria de dos huelgas generales contra la política del Ejecutivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Después de salir del Gobierno se dedicó a la actividad privada y en 2020 se convirtió en presidenta de la Fundación CEOE.

Báñez fue consejera externa de la compañía eléctrica Iberdrola Internacional, además de consejera independiente de Laboratorios Rovi y presidenta del Instituto de Talento e Innovación EYSagardoy.

Nacida en Huelva (suroeste) en 1967, Báñez era licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE E3) y tenía un postgrado en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Harvard. Estaba casada y tenía dos hijos.