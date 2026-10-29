La iglesia anglicana celebrará el 17 de noviembre su XII sínodo general

El sínodo, que se celebra cada cinco años, elegirá a los 487 miembros que lo integrarán en este nuevo mandato hasta 2031. Es un órgano que asesora a la Arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, investida como líder de la confesión anglicana el pasado julio.

El sínodo, que tiene además un poder legislativo sobre el funcionamiento de la iglesia, debatirá "cuestiones de importancia nacional e internacional", además de asuntos como el financiamiento de las iglesias y del clero anglicano.

La iglesia anglicana, como otras en el resto de Europa, se enfrenta a una imparable ola de secularización, con cifras cada vez más bajas de práctica religiosa y de asistencia a los templos.

En su intento de atraer a nuevos feligreses y de adaptarse a los nuevos tiempos, ha sido acusada de plegarse con demasiada facilidad a los valores identitarios (de raza u orientación sexual), sin que ello le haya valido una mayor 'popularidad' o incremento de las prácticas.