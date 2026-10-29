ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 12:45

La iglesia anglicana celebrará el 17 de noviembre su XII sínodo general

Imagen sin descripción

Londres, 29 oct (EFE).- La iglesia anglicana, oficialmente denominada Iglesia de Inglaterra, celebrará el próximo 17 de noviembre su XII sínodo general, presidido por el rey Carlos III como cabeza espiritual de la confesión.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El sínodo, que se celebra cada cinco años, elegirá a los 487 miembros que lo integrarán en este nuevo mandato hasta 2031. Es un órgano que asesora a la Arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, investida como líder de la confesión anglicana el pasado julio.

El sínodo, que tiene además un poder legislativo sobre el funcionamiento de la iglesia, debatirá "cuestiones de importancia nacional e internacional", además de asuntos como el financiamiento de las iglesias y del clero anglicano.

La iglesia anglicana, como otras en el resto de Europa, se enfrenta a una imparable ola de secularización, con cifras cada vez más bajas de práctica religiosa y de asistencia a los templos.

En su intento de atraer a nuevos feligreses y de adaptarse a los nuevos tiempos, ha sido acusada de plegarse con demasiada facilidad a los valores identitarios (de raza u orientación sexual), sin que ello le haya valido una mayor 'popularidad' o incremento de las prácticas.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
03
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
04
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
05
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más

Te puede interesar