La justicia francesa rechaza el recurso de Meta contra la indemnización a la prensa

Con esta decisión, el propietario de Facebook e Instagram deberá relanzar la negociación sobre los contenidos que usa de la prensa francesa, algo que interrumpió a finales de 2024, cuando vencieron los acuerdos anteriores y hasta que se negociaran unos nuevos.

La Autoridad de la Competencia acusó a Meta de hacer uso de su posición dominante en el mercado para no negociar "de buena fe" y de no querer comunicar sus datos de publicación.

Un argumento que recoge ahora el tribunal, que reconoce que esta situación causa un daño grave e inmediato al sector de la prensa.

El litigio nació de una denuncia de la Société des Droits Voisins de la Presse (DVP) y de la Alliance de la Presse d'Information Générale (APIG) para que, mientras se llega a un nuevo acuerdo, se mantenga el pago de los derechos y se abra una negociación "de buena fe".

Acusaron a Meta de imponer su propia metodología de cálculo para las remuneraciones y negarse a entregar los datos necesarios para evaluar de forma objetiva sus propuestas.

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Los acuerdos anteriores sobre los derechos conexos vencieron a finales de 2024 y principios de 2025, por lo que los medios llevan desde entonces sin recibir ingresos de Meta por los derechos conexos.

En ese contexto, Competencia exigió a Meta, como primera medida, "negociar de buena fe con las editoriales y las agencias de prensa, siguiendo criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios", dentro de una discusión que debe "abarcar el periodo de reproducción de contenidos de prensa a partir de principios de 2025".