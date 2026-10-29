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Mundo
29 de octubre de 2026 - 10:50

La justicia francesa rechaza el recurso de Meta contra la indemnización a la prensa

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París, 29 oct (EFE).- El tribunal de Apelación de París rechazó este jueves el recurso interpuesto por la multinacional estadounidense Meta contra las medidas adoptadas por la Autoridad de la Competencia que le imponían una negociación "de buena fe" con los periódicos y agencias de prensa para el uso de sus contenidos.

Por EFE
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Con esta decisión, el propietario de Facebook e Instagram deberá relanzar la negociación sobre los contenidos que usa de la prensa francesa, algo que interrumpió a finales de 2024, cuando vencieron los acuerdos anteriores y hasta que se negociaran unos nuevos.

La Autoridad de la Competencia acusó a Meta de hacer uso de su posición dominante en el mercado para no negociar "de buena fe" y de no querer comunicar sus datos de publicación.

Un argumento que recoge ahora el tribunal, que reconoce que esta situación causa un daño grave e inmediato al sector de la prensa.

El litigio nació de una denuncia de la Société des Droits Voisins de la Presse (DVP) y de la Alliance de la Presse d'Information Générale (APIG) para que, mientras se llega a un nuevo acuerdo, se mantenga el pago de los derechos y se abra una negociación "de buena fe".

Acusaron a Meta de imponer su propia metodología de cálculo para las remuneraciones y negarse a entregar los datos necesarios para evaluar de forma objetiva sus propuestas.

Los acuerdos anteriores sobre los derechos conexos vencieron a finales de 2024 y principios de 2025, por lo que los medios llevan desde entonces sin recibir ingresos de Meta por los derechos conexos.

En ese contexto, Competencia exigió a Meta, como primera medida, "negociar de buena fe con las editoriales y las agencias de prensa, siguiendo criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios", dentro de una discusión que debe "abarcar el periodo de reproducción de contenidos de prensa a partir de principios de 2025".

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