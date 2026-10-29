La maquinista del tren que recibió el impacto en España intentó arrancar 2 veces sin éxito

Estas fuentes destacan que, de media, cada intento de reiniciar el sistema tras una caída del sistema de señales de seguridad LZB lleva entre tres y cuatro minutos, aunque en ninguna de las dos ocasiones logró arrancar el tren.

También sostienen como hipótesis que la imposibilidad del reinicio podría deberse a que la caída del sistema LZB se dio en 63 kilómetros, una distancia "anormal" según estas fuentes, que destacan que, a mayor longitud de la caída, más se tarda en poder reiniciar el sistema.

El tren Iryo se había detenido al encontrar "una señal en blanco" y, "como indica el protocolo", dio inicio a las conversaciones con el centro de control de Adif (la entidad gestora de la red) sobre la reanudación de la marcha.

La maquinista del Iryo transmitió al operario del centro de control de la estación de Atocha (Madrid) que, tras la caída del sistema LZB, el tren "no le estaba permitiendo reiniciar el sistema" y que se encontraba "todavía detenida en la señal de entrada" de Urda, en Toledo, al sur de Madrid.

Según fuentes cercanas a Iryo, la maquinista lo intentó una vez más tras esa primera y, tras no poder arrancar, contactó con el centro de control de la propia Iryo en busca de asistencia.

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En ese momento, y mientras se gestionaba establecer la conexión, recibió el impacto del tren AVE, de la empresa estatal Renfe.