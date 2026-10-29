La ONU advierte que las nuevas tecnologías elevan los riesgos para la seguridad marítima

"Las tecnologías diseñadas para un fin pueden reutilizarse y combinarse cada vez más con otras", advirtió Courtenay Rattray, jefe de Gabinete del secretario general de la ONU, António Guterres, en un discurso ante el Consejo de Seguridad sobre tecnologías emergentes y sus implicaciones para la paz y la seguridad marítimas.

El diplomático jamaicano subrayó que los avances pueden crear tanto "oportunidades completamente nuevas como riesgos", y que "actores no estatales ya han demostrado tanto la capacidad como la intención de utilizar estas herramientas".

Los espacios marítimos, dijo, son fundamentales para la seguridad y la prosperidad mundiales, dado que "transportan más del 90 % del comercio global de mercancías", y además "por los cables submarinos circula más del 99 % del flujo mundial de datos".

Según Rattray, la IA, los vehículos no tripulados, los sistemas de control remoto, las imágenes satelitales y las tecnologías de detección avanzada están ya cambiando "la forma de vigilar la actividad marítima, evaluar amenazas y responder a las crisis".

Agregó que algunas de estas herramientas pueden "mejorar la detección de actividades sospechosas" y por tanto ayudar a garantizar la seguridad de puertos y otras infraestructuras, pero avisó de que esto también genera "vulnerabilidades".

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"La creciente velocidad y autonomía de los sistemas tecnológicos también puede aumentar los riesgos de error, de cálculo equivocado y de escalada involuntaria", señaló.

Así, reclamó más supervisión humana y "transparencia, pruebas y evaluaciones que permitan comprender el funcionamiento de los sistemas y sus limitaciones".

También advirtió de que el mundo será "menos resiliente" si solo unos pocos países tienen capacidad para detectar vulnerabilidad y establecer medidas de protección, con lo que pidió a la comunidad internacional "una cooperación más estrecha entre los Estados, las organizaciones internacionales y regionales, la industria, la comunidad científica y la sociedad civil".