ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
26º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 16:50

La petrolera argentina YPF gana 1.196 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026

Imagen sin descripción

Buenos Aires, 29 oct (EFE).- La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, reportó una ganancia neta de 1.196 millones de dólares en el tercer trimestre del año, lo que contrasta con pérdidas por 198 millones de dólares en igual período de 2025.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

De acuerdo con los estados contables presentados este jueves por la compañía a sus inversores, en los primeros nueve meses del año la principal productora de hidrocarburos de Argentina acumuló un beneficio neto por 2.810 millones de dólares, frente a un resultado negativo por 150 millones de dólares en igual lapso de 2025.

En el tercer trimestre del año, YPF registró una ganancia operativa de 1.921 millones de dólares, con un alza interanual del 248 %.

La ganancia operativa acumulada en los nueve primeros meses del año es de 4.612 millones de dólares, con un aumento interanual del 299 %.

La compañía obtuvo en el tercer trimestre del año un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado positivo de 2.503 millones de dólares, con un alza interanual del 84 %.

Este aumento fue "impulsado por el continuo crecimiento de la producción de shale, la reducción en los costos de extracción, los niveles récord de procesamiento y la dinámica alcista de precios", según afirmó en un comunicado la compañía, que cotiza sus acciones en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires.

En los nueve primeros meses del año el Ebitda ajustado fue de 6.901 millones de dólares, lo que supone un ascenso del 85 % con respecto a igual período de 2025.

En tanto, los ingresos de la petrolera ascendieron en el tercer trimestre del año a 6.557 millones de dólares, un 41 % más que en igual período de 2025, mientras que en los primeros nueve meses del año los ingresos ascendieron a 18.077 millones de dólares, con una subida interanual del 30 %.

Por otra parte, YPF precisó que su deuda neta ascendía a finales del tercer trimestre a 6.596 millones de dólares, con un descenso interanual del 31 %.

Además, indicó que sus inversiones en el tercer trimestre sumaron 1.287 millones de dólares, frente a desembolsos por 1.017 millones en igual período de 2025.

Su producción total de hidrocarburos durante el tercer trimestre alcanzó los 532.000 barriles equivalentes por día, con un incremento del 2 %, pero con un fuerte crecimiento del 32 % en la producción de crudo en la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Política
Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más
03
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más
04
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
05
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más

Te puede interesar