La petrolera argentina YPF gana 1.196 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026

De acuerdo con los estados contables presentados este jueves por la compañía a sus inversores, en los primeros nueve meses del año la principal productora de hidrocarburos de Argentina acumuló un beneficio neto por 2.810 millones de dólares, frente a un resultado negativo por 150 millones de dólares en igual lapso de 2025.

En el tercer trimestre del año, YPF registró una ganancia operativa de 1.921 millones de dólares, con un alza interanual del 248 %.

La ganancia operativa acumulada en los nueve primeros meses del año es de 4.612 millones de dólares, con un aumento interanual del 299 %.

La compañía obtuvo en el tercer trimestre del año un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado positivo de 2.503 millones de dólares, con un alza interanual del 84 %.

Este aumento fue "impulsado por el continuo crecimiento de la producción de shale, la reducción en los costos de extracción, los niveles récord de procesamiento y la dinámica alcista de precios", según afirmó en un comunicado la compañía, que cotiza sus acciones en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires.

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En los nueve primeros meses del año el Ebitda ajustado fue de 6.901 millones de dólares, lo que supone un ascenso del 85 % con respecto a igual período de 2025.

En tanto, los ingresos de la petrolera ascendieron en el tercer trimestre del año a 6.557 millones de dólares, un 41 % más que en igual período de 2025, mientras que en los primeros nueve meses del año los ingresos ascendieron a 18.077 millones de dólares, con una subida interanual del 30 %.

Por otra parte, YPF precisó que su deuda neta ascendía a finales del tercer trimestre a 6.596 millones de dólares, con un descenso interanual del 31 %.

Además, indicó que sus inversiones en el tercer trimestre sumaron 1.287 millones de dólares, frente a desembolsos por 1.017 millones en igual período de 2025.

Su producción total de hidrocarburos durante el tercer trimestre alcanzó los 532.000 barriles equivalentes por día, con un incremento del 2 %, pero con un fuerte crecimiento del 32 % en la producción de crudo en la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina.