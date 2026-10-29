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Mundo
29 de octubre de 2026 - 10:25

La Policía finlandesa abre una investigación contra Google por posible delito ambiental

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Helsinki, 29 oct (EFE).- La Policía finlandesa anunció este jueves que ha abierto una investigación preliminar contra Tuike Finland Oy, filial de Google en el país nórdico, por un posible delito medioambiental en la construcción de un centro de datos en el municipio de Muhos (centro del país).

Por EFE
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Según el departamento de Policía de Oulu, encargado de la investigación, Google podría haber cometido un delito de degradación ambiental durante la preparación del terreno en el que levantará el centro de datos de Muhos y no se descarta que surjan otros posibles cargos penales durante las pesquisas.

"Según los datos preliminares, se han detectado imprecisiones y deficiencias en el drenaje y la gestión de aguas en las obras del proyecto del centro de datos de Tuike Finland Oy", señaló la Policía en un comunicado.

Debido a la magnitud del caso, se prevé que la investigación preliminar sea prolongada y se espera que no concluya hasta 2027, agregó el cuerpo policial.

La Policía abrió la investigación tras recibir cinco denuncias distintas contra Google, entre ellas una de la Agencia de Licencias y Supervisión de Finlandia (LVV), organismo que el pasado 6 de octubre ordenó al gigante tecnológico estadounidense paralizar las obras en Muhos y en Kajaani, donde también proyecta construir un centro de datos.

La LVV acusó a Google de deforestar un total de 530 hectáreas en ambos municipios y realizar obras de acondicionamiento del terreno antes de que se completaran los pertinentes estudios de impacto ambiental (EIA), lo que contraviene la normativa medioambiental finlandesa.

Además de talar ilegalmente cerca de 250.000 árboles en Muhos sin contar con un EIA, la filial de Google retiró la capa superficial del suelo, construyó caminos de acceso a la obra y zonas de almacenamiento y realizó obras de drenaje y gestión de aguas pluviales en Muhos, según la agencia supervisora.

Ambos proyectos forman parte del plan de Google de invertir en Finlandia al menos 13.000 millones de euros (casi 15.000 millones de dólares) en los próximos dos años para expandir su infraestructura de centros de datos e inteligencia artificial (IA), la mayor inversión del gigante tecnológico en Europa hasta la fecha.

El plan contempla además la construcción de otro centro de datos en el municipio de Vaala (centro del país) y una segunda ampliación de su centro de datos de Hamina (sureste) para dar soporte global a tecnologías emergentes y servicios como su modelo de IA Gemini, Google Search y YouTube.

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