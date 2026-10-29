La RD del Congo celebra las sanciones de EE. UU. contra Ruanda por su apoyo al rebelde M23

“El Gobierno saluda las nuevas sanciones estadounidenses dirigidas contra el Ministerio de Defensa ruandés y la institución financiera Zigama Credit and Savings Society (…) por su papel en la agresión llevada a cabo contra nuestro país por las Fuerzas de Defensa de Ruanda (RDF) y sus apéndices del M23”, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores congoleño en un comunicado.

Según el Tesoro estadounidense, el Ministerio de Defensa ruandés dirigió el despliegue de varios miles de soldados en las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde han llevado a cabo operaciones junto al M23.

Además, la institución Zigama, que opera por cuenta de los servicios de seguridad ruandeses, ha permitido el traslado de oro extraído de los territorios bajo control del M23 y facilitado transacciones de varias decenas de millones de dólares.

“El Ejército ruandés y sus auxiliares continúan violando nuestra integridad territorial, asesinando a civiles, cometiendo violencia sexual y saqueando nuestros recursos naturales, infligiendo un sufrimiento inmenso a las poblaciones congoleñas”, añadió la RDC.

El Ejecutivo del presidente Félix-Antoine Tshisekedi afirmó que mantiene los compromisos suscritos en Washington junto al jefe de Estado ruandés, Paul Kagame, el 4 de diciembre de 2025 para poner fin al conflicto, entre los que destaca el desarme de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR).

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Las FDLR se crearon en el este congoleño en el año 2000 por hutus ruandeses que participaron en el genocidio de 1994 (en el que fueron asesinados al menos 800.000 tutsis y hutus moderados) y que buscan recuperar el poder en su país.

Por último, el Gobierno de la RDC recordó que la retirada de las fuerzas ruandeses de su territorio constituye una “obligación derivada del Acuerdo de Washington" y de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

El conflicto alcanzó una nueva dimensión el pasado 13 de octubre con el nacimiento de una nueva coalición rebelde, el Frente para la Refundación de la Nación (FRN), liderada por el expresidente congoleño Joseph Kabila (2001-2019) e integrada por el M23, que combate desde hace años a Kinsasa con el apoyo de Ruanda.

Los combates se intensificaron a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó Goma y Bukavu, capitales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, respectivamente.

Pese al citado acuerdo de paz firmado Washington en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años noventa un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).