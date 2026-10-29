La UE pide preservar la prensa independiente de Egipto tras el cierre de medios críticos

"La preservación y protección de los medios de comunicación independientes resultan esenciales", dijo un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado.

El 27 de octubre, el Tribunal de Delitos Menores de New Cairo condenó a la redactora jefa y cofundadora de 'Mada Masr', Lina Attalah, a pagar una multa equivalente a unos 48.000 euros tras ser declarada culpable de gestionar un sitio web de noticias sin licencia.

La condena condujo a la clausura del digital pocas horas después de que Mada Masr se uniera a otros siete medios independientes árabes para crear una redacción solidaria que sustituyera al también clausurado portal de verificación de noticias Matsadaash, cuyos redactores fueron encarcelados entre el 28 y el 29 de septiembre.

Ante ambas decisiones de la justicia egipcia, el SEAE recuerda que "la libertad de expresión es un derecho fundamental tanto para la Unión Europea como para Egipto", y que está reconocida por la propia legislación estatal.

"La Estrategia Nacional de Derechos Humanos de Egipto busca fomentar una cultura de pluralismo y diversidad de opiniones y puntos de vista. La legislación egipcia reconoce el derecho a la libertad de opinión y de expresión, que constituye un derecho fundamental", añade el comunicado.

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El departamento que dirige Kaja Kallas subraya que tanto el Acuerdo de Asociación como la Asociación Estratégica e Integral de la UE con Egipto "conllevan un compromiso compartido con los valores universales de la democracia, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales".

Mada Masr, fundado en 2013, es un portal digital crítico y uno de los escasos medios independientes en el país, que ha sido bloqueado desde hace años y sometido a presiones judiciales y policiales.

Su redactora jefa fue puesta en libertad bajo fianza tras ser interrogada durante más de seis horas el pasado miércoles acerca de la cobertura de la ola de protestas en cárceles egipcias y de la situación legal de la licencia del medio que dirige.

Unas cien organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), también condenaron "el ataque sin precedentes a la libertad de prensa en Egipto".