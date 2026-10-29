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Mundo
29 de octubre de 2026 - 15:45

La Universidad de Buenos Aires (UBA) otorga un doctorado 'honoris causa' al papa León XIV

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Buenos Aires, 29 oct (EFE).- La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgar un doctorado 'honoris causa' al papa León XIV, en reconocimiento a su trayectoria académica y pastoral, y a sus contribuciones al diálogo entre culturas y religiones, informaron este jueves a EFE fuentes de la universidad.

Por EFE
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La resolución, aprobada en la víspera por el Consejo Superior de la UBA, destaca la relevancia mundial del pontífice y su participación en debates contemporáneos sobre la desigualdad, la pobreza, las migraciones, la crisis ambiental, las transformaciones tecnológicas y los conflictos armados.

Destaca “su concepción del diálogo como herramienta para la construcción de consensos y para el reconocimiento de la dignidad de quienes piensan, creen y viven de manera diferente”.

El documento subraya las reflexiones del papa sobre la inteligencia artificial, la convivencia democrática y la importancia del diálogo entre distintas tradiciones culturales y religiosas para promover el entendimiento y el reconocimiento de la diversidad.

La resolución recuerda asimismo la formación de León XIV en Matemáticas, Teología y Derecho Canónico, así como su labor docente y pastoral en Perú, donde desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa antes de convertirse en el primer papa estadounidense, el 8 de mayo de 2025.

El reconocimiento se produce días antes de la visita del pontífice a Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de su primera gira por Latinoamérica desde el inicio de su pontificado.

El Gobierno del presidente Javier Milei decretó tres días feriados para facilitar los operativos de seguridad y logística ante la llegada del papa y la movilización de millones de fieles.

León XIV, de 71 años, fue operado el pasado 13 de octubre en Roma, tras detectarle un nódulo en el pulmón derecho. Pero los resultados de las pruebas diagnósticas y de laboratorio realizados confirman, según el Vaticano, que "no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina".

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