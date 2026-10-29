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Mundo
29 de octubre de 2026 - 11:55

Lagarde dice que dimite porque no quiere ser neutral en asuntos que le llegan al corazón

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Fráncfort (Alemania), 29 oct (EFE) .- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este jueves que dimite porque su voz puede ayudar y no quiere ser neutral en asuntos que le llegan al corazón y no tienen que ver con la política monetaria.

Por EFE
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Lagarde va a dejar su cargo como presidenta del BCE el 7 de febrero de 2027, antes de que concluya su mandato a finales de octubre del próximo año.

"Mi voz puede ayudar, mi actuación puede ayudar en principios que me llegan al corazón. Creo que no puedo ser neutral", dijo Lagarde en rueda de prensa al ser preguntada por su dimisión.

Lagarde explicó que quiere tener libertad de expresión y de actuación para hablar de asuntos políticos algo que no podría hacer como presidenta del BCE porque está prohibido y debe ser neutral.

"Creo que no puedo ser neutral. La verdad ha sido con frecuencia dañada", añadió Lagarde para justificar el abandono de su cargo antes de tiempo.

Desde hace tiempo había rumores de que Lagarde dejaría su cargo de presidenta del BCE antes de que se celebren las elecciones presidenciales en Francia, en las que podría vencer la ultraderechista Marine Le Pen, que eventualmente, según las proyecciones, podría medirse en la segunda vuelta con el candidato de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.

La dimisión de Lagarde se produce en un momento en el que aumenta mucho la rentabilidad de la deuda soberana de Francia, país que no logra reducir su déficit presupuestario y endeudamiento y está sumido en violencia y protestas en las calles contra los recortes.

Lagarde, que fue ministra de Finanzas de Francia (2007-2011) y directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2011 y 2019, había dicho ya que quería participar en las elecciones presidenciales francesas del próximo año ante la fuerte inestabilidad política que vive Francia actualmente, si bien ella misma no quiere ser candidata.

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