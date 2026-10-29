Las ganancias del BBVA en México caen un 1,5 % en los primeros nueve meses de 2026

De acuerdo con su tercer reporte trimestral del año, la institución financiera obtuvo una utilidad neta de 28.034 millones de pesos (1.507,2 millones de dólares) entre julio y septiembre de 2026, un 1,4 % menos que en el trimestre anterior.

Durante julio-septiembre, el margen financiero alcanzó 71.019 millones de pesos (3.818,2 millones de dólares), un crecimiento del 2 % respecto al trimestre previo.

En ese mismo periodo, las estimaciones preventivas para riesgos crediticios, recursos destinados a cubrir posibles pérdidas por impagos, aumentaron un 4,5 % trimestral, hasta 18.945 millones de pesos (1.018,5 millones de dólares).

En el acumulado de nueve meses, estas provisiones ascendieron a 58.387 millones de pesos (3.139,1 millones de dólares), un incremento interanual del 32,9 %.

Los ingresos recurrentes, que incluyen el margen financiero, las comisiones netas, la intermediación y otras actividades, crecieron un 9 % interanual hasta septiembre, al sumar 257.861 millones de pesos (13.863,5 millones de dólares).

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La cartera de crédito del BBVA México cerró septiembre en unos 2,2 billones de pesos (118.279,6 millones de dólares), un avance del 12,3 % frente al mismo mes de 2025.

Por segmentos, el financiamiento empresarial aumentó un 18,3 % interanual, hasta 856.000 millones de pesos (46.021,5 millones de dólares) y el crédito a las familias creció un 8,5 %, hasta 990.000 millones de pesos (53.225,8 millones de dólares).

La cartera de micro, pequeñas y medianas empresas se expandió un 10,7 %, hasta 169.000 millones de pesos (9.086 millones de dólares).

Entre enero y septiembre, BBVA otorgó más de 2,2 millones de nuevas tarjetas de crédito en el país, incluidas 420.000 a personas sin referencias bancarias.

También señaló la formalización de más de 24.000 créditos hipotecarios y 119.000 automotrices.

Los recursos totales de sus clientes, incluidos los administrados en sociedades de inversión, alcanzaron unos 3,3 billones de pesos (177.419,4 millones de dólares), un crecimiento interanual del 8,3 %.

El índice de morosidad se situó en el 1,7 %, mientras que la cobertura de la cartera con mayor deterioro crediticio alcanzó el 193,7 %.

Por su parte, el índice de capitalización fue del 19,5 % y el coeficiente de cobertura de liquidez se ubicó en el 149,3 %.