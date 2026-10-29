Las malas expectativas sobre el empleo lastran la confianza del consumidor en Panamá

La tasa de desempleo en Panamá se situó en agosto pasado en el 8,5 %, casi dos puntos porcentuales por debajo del registro anterior, de septiembre de 2025, mientras que la informalidad llegó a 45,8 %, según las estadísticas oficiales.

En el sondeo que mide Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP), a cargo de The Marketing Group (TMG) en alianza con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), 100 es el punto de equilibrio de la confianza y/o la desconfianza de los consumidores en el devenir de sus hogares, el país, el ahorro y los puestos de trabajo.

Con el resultado de septiembre el ICCP sigue en la zona de desconfianza, y refleja que "el empleo se ha convertido en la principal preocupación de los panameños", como explicó la CEO y gerente general de TMG, María Alejandra Cuéllar.

"Las expectativas sobre el desempleo cayeron 15 puntos y 4 de cada 10 encuestados consideran poco probable tener trabajo en los próximos seis meses, lo que mantiene a los consumidores cautelosos en sus decisiones de gasto", afirmó Cuéllar, según un comunicado oficial.

Los responsables del sondeo indicaron que los cuatro componentes del índice - situación económica del hogar, situación económica del país, probabilidad de ahorro y expectativas sobre el desempleo - se ubicaron por debajo de los 100 puntos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras que la probabilidad de ahorro (74 puntos), la situación económica del hogar (81 puntos) y la situación económica del país (64 puntos) registraron leves mejoras, las expectativas sobre el desempleo (72 puntos) retrocedieron 15 puntos, lo que explica la disminución del índice general.

La situación económica del hogar se posiciona como el componente con mejor desempeño, mientras que la situación económica del país continúa siendo el más rezagado.

"En conjunto, estos resultados evidencian que persiste la cautela de los consumidores respecto a su situación económica y a las perspectivas del país, en especial en lo relativo al mercado laboral, lo que podría traducirse en una mayor prudencia en las decisiones de consumo durante los próximos meses", agregó el comunicado oficial.