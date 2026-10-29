ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 18:20

Las malas expectativas sobre el empleo lastran la confianza del consumidor en Panamá

Imagen sin descripción

Ciudad de Panamá, 29 oct (EFE).- Las malas expectativas sobre el empleo en Panamá lastran la confianza del consumidor, que se situó en 73 puntos en septiembre pasado, dos menos que en la medición de junio, según una encuesta difundida este jueves.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La tasa de desempleo en Panamá se situó en agosto pasado en el 8,5 %, casi dos puntos porcentuales por debajo del registro anterior, de septiembre de 2025, mientras que la informalidad llegó a 45,8 %, según las estadísticas oficiales.

En el sondeo que mide Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP), a cargo de The Marketing Group (TMG) en alianza con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), 100 es el punto de equilibrio de la confianza y/o la desconfianza de los consumidores en el devenir de sus hogares, el país, el ahorro y los puestos de trabajo.

Con el resultado de septiembre el ICCP sigue en la zona de desconfianza, y refleja que "el empleo se ha convertido en la principal preocupación de los panameños", como explicó la CEO y gerente general de TMG, María Alejandra Cuéllar.

"Las expectativas sobre el desempleo cayeron 15 puntos y 4 de cada 10 encuestados consideran poco probable tener trabajo en los próximos seis meses, lo que mantiene a los consumidores cautelosos en sus decisiones de gasto", afirmó Cuéllar, según un comunicado oficial.

Los responsables del sondeo indicaron que los cuatro componentes del índice - situación económica del hogar, situación económica del país, probabilidad de ahorro y expectativas sobre el desempleo - se ubicaron por debajo de los 100 puntos.

Mientras que la probabilidad de ahorro (74 puntos), la situación económica del hogar (81 puntos) y la situación económica del país (64 puntos) registraron leves mejoras, las expectativas sobre el desempleo (72 puntos) retrocedieron 15 puntos, lo que explica la disminución del índice general.

La situación económica del hogar se posiciona como el componente con mejor desempeño, mientras que la situación económica del país continúa siendo el más rezagado.

"En conjunto, estos resultados evidencian que persiste la cautela de los consumidores respecto a su situación económica y a las perspectivas del país, en especial en lo relativo al mercado laboral, lo que podría traducirse en una mayor prudencia en las decisiones de consumo durante los próximos meses", agregó el comunicado oficial.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Política
Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más
03
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más
04
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
05
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más

Te puede interesar