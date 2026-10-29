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Mundo
29 de octubre de 2026 - 09:45

Laura Fernández invita a León XIV a visitar Costa Rica en su reunión en el Vaticano

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Ciudad del Vaticano, 29 oct (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, invitó este jueves a León XIV a visitar su país, que no recibe a un papa desde hace más de 40 años, en la audiencia que mantuvo con el pontífice en el Vaticano, en la que además trataron temas relacionados con narcoterrorismo o migración.

Por EFE
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"El Santo Padre y yo aprovechamos para conversar sobre nuestro interés de recibirlo en Costa Rica. La última vez que un papa estuvo en Costa Rica fue en 1983, hace más de 40 años. Consideramos que, para un país católico y con una constitución política que instituye a la religión católica como la oficial del Estado, es de gran relevancia recibir al Santo Padre en territorio nacional", manifestó Fernández Delgado en declaraciones a EFE.

La presidenta costarricense se declaró "inmensamente conmovida y agradecida" por la "oportunidad única" de ser recibida por el papa en un encuentro que permitió acordar el fortalecimiento de relaciones entre la Santa Sede y Costa Rica.

Fernández también trasladó al pontífice "la importancia de continuar orando por los retos que enfrentamos, especialmente en materia de seguridad, narcoterrorismo y situaciones migratorias".

Además, la mandataria trasladó al papa que "toda Costa Rica" ha estado orando por él y muy pendiente de su estado de salud al haber sido operado el pasado 13 de octubre de un adenocarcinoma pulmonar.

"Me dio la impresión de que el papa goza de muy buena salud, pudimos tener una conversación larga, muy amena, con un trato cercano y cariñoso y muy respetuoso. Me dio también la impresión de que está totalmente recuperado, parece mentira que acaba de someterse a un procedimiento médico. Así que en buena hora y gracias a Dios que tenemos Santo Padre para buen rato", comentó Fernández a EFE.

Durante su visita a la Santa Sede, la presidenta de Costa Rica, tras ver a León XIV, se reunió con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y con el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul Richard Gallagher.

Tras su agenda en el Vaticano, Laura Fernández se verá esta tarde en Roma con el presidente italiano, Sergio Mattarella, con quien tiene previsto hablar de temas de seguridad que afectan a Costa Rica e Italia.

La presidenta de Costa Rica quiere impulsar "un acuerdo bilateral para el fortalecimiento de la inteligencia en materia de seguridad, también de lucha contra el narcoterrorismo, el contrabando y el comercio ilícito, entre otros flagelos, donde Italia y Costa Rica pueden intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación", explicó.

Fernández también se reunirá en Roma con grupos empresariales y participará en un evento del Instituto de Cooperación Italo-Latina "para igualmente fortalecer los proyectos de cooperación que manejamos con Italia y con nuestro país".

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