Likud gana 1 escaño pero su bloque mantiene 53 frente a 48 del opositor, con 97% escrutado

La CEC publicó pasadas las 15.00 hora local (13.00 GMT) una actualización de los votos escrutados en las elecciones generales de este martes en Israel, con 5,5 millones de papeletas contadas y cuando ya comenzó el escrutinio de los llamados votos de "doble sobre", es decir, los que votan a distancia dentro del territorio israelí.

Los resultados con el 97 % escrutado dan un 20,6 % de votos al Likud, seguido de 16,1 % a Yashar!, partido opositor liderado por el general Gadi Eisenkot, y de 9,2 % a Juntos, de los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid.

Según los cálculos hechos por los medios israelíes, de acuerdo con esta actualización el Likud sube un escaño y Shas baja uno. El resto de partidos se mantienen igual.

Así, la actual coalición de Gobierno israelí, liderada por Netanyahu, y el bloque opositor, encabezado por Eisenkot, se mantienen con 53 y 48 escaños, respectivamente.

De esta manera, ambos bloques siguen sin alcanzar la mayoría para gobernar (61 escaños) y dependerían de coaliciones entre ellos o de un gobierno opositor con los partidos árabes, a los que el último recuento da un total de 19 escaños tras una votación récord.

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El Likud, el partido de Netanyahu, se ubica así en 27 escaños como el más votado, mientras que Yashar!, de Einsekot, se sitúa en 21.

En el bloque de Netanyahu, los escaños se reparten así: 7 para Judaísmo Unido de la Torá (ultraortodoxo askenzi) y 6 para Shas (ultraortodoxo sefardí o mitzrahí); 7 a Poder Judío y 6 a Sionismo Religioso, los partidos de los ministros ultranacionalistas Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, respectivamente.

El bloque opositor suma a los asientos de Eisenkot: 12 de Juntos, el partido de Naftali Bénet y Yair Lapid, 8 de Los Demócratas y 7 de Israel Beitenu.

Los partidos árabes (que canalizan los votos mayoritariamente de los palestinos con ciudadanía israelí) son los únicos excluidos de estos bloques, incluso por formaciones de la oposición. La izquierdista Lista Conjunta suma 11 escaños y el islamista Raam otros 8 escaños.