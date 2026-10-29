ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 11:00

Likud gana 1 escaño pero su bloque mantiene 53 frente a 48 del opositor, con 97% escrutado

Imagen sin descripción

Jerusalén, 29 oct (EFE).- Los últimos resultados publicados por la Comisión Electoral Central (CEC) de Israel, con un 97 % escrutado, suman un escaño al Likud hasta los 27 y restan uno al partido ultraortodoxo Shas, con lo que el bloque del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se mantiene en 53 asientos frente a los 48 del bloque opositor.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La CEC publicó pasadas las 15.00 hora local (13.00 GMT) una actualización de los votos escrutados en las elecciones generales de este martes en Israel, con 5,5 millones de papeletas contadas y cuando ya comenzó el escrutinio de los llamados votos de "doble sobre", es decir, los que votan a distancia dentro del territorio israelí.

Los resultados con el 97 % escrutado dan un 20,6 % de votos al Likud, seguido de 16,1 % a Yashar!, partido opositor liderado por el general Gadi Eisenkot, y de 9,2 % a Juntos, de los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid.

Según los cálculos hechos por los medios israelíes, de acuerdo con esta actualización el Likud sube un escaño y Shas baja uno. El resto de partidos se mantienen igual.

Así, la actual coalición de Gobierno israelí, liderada por Netanyahu, y el bloque opositor, encabezado por Eisenkot, se mantienen con 53 y 48 escaños, respectivamente.

De esta manera, ambos bloques siguen sin alcanzar la mayoría para gobernar (61 escaños) y dependerían de coaliciones entre ellos o de un gobierno opositor con los partidos árabes, a los que el último recuento da un total de 19 escaños tras una votación récord.

El Likud, el partido de Netanyahu, se ubica así en 27 escaños como el más votado, mientras que Yashar!, de Einsekot, se sitúa en 21.

En el bloque de Netanyahu, los escaños se reparten así: 7 para Judaísmo Unido de la Torá (ultraortodoxo askenzi) y 6 para Shas (ultraortodoxo sefardí o mitzrahí); 7 a Poder Judío y 6 a Sionismo Religioso, los partidos de los ministros ultranacionalistas Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, respectivamente.

El bloque opositor suma a los asientos de Eisenkot: 12 de Juntos, el partido de Naftali Bénet y Yair Lapid, 8 de Los Demócratas y 7 de Israel Beitenu.

Los partidos árabes (que canalizan los votos mayoritariamente de los palestinos con ciudadanía israelí) son los únicos excluidos de estos bloques, incluso por formaciones de la oposición. La izquierdista Lista Conjunta suma 11 escaños y el islamista Raam otros 8 escaños.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
02
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
03
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
04
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
05
Política
Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso
Ver más

Te puede interesar