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Mundo
29 de octubre de 2026 - 15:20

Lituania acuerda un servicio militar obligatorio universal para hombres a partir de 2032

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Berlín, 29 oct (EFE).- El Consejo de Defensa Nacional de Lituania acordó este jueves la introducción del servicio militar obligatorio para todos los hombres jóvenes a partir de 2032.

Por EFE
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"Hemos decidido que el servicio militar obligatorio general se implantará a partir de 2032", confirmó el presidente lituano, Gitanas Nausėda, citado por la radiotelevisión lituana LRT, tras la sesión del Consejo.

El presidente agregó que las mujeres podrán seguir prestando el servicio militar de forma voluntaria.

Precisó que se ha establecido el año 2032 para la implantación de los cambios, con el fin de poder invertir hasta esa fecha los fondos necesarios en el alojamiento adecuado para un mayor número de reclutas y en la formación de los instructores.

Actualmente, cada año se recluta a más de 5.000 jóvenes varones, seleccionados de forma aleatoria, para servir durante nueve meses en las Fuerzas Armadas, cifra que con la introducción del servicio militar obligatorio universal ascendería a unos 7.500, teniendo en cuenta ya la situación demográfica y el hecho de que una parte no es apta por motivos de salud.

Nausėda señaló, además, que también es necesario equilibrar el cumplimiento del servicio militar obligatorio y la actualización de las competencias de los soldados en la reserva, para que ambos procesos se desarrollen con un alto nivel de calidad.

Asimismo, indicó que el Consejo de Defensa Nacional ha acordado ampliar el abanico de opciones de servicio, por ejemplo, permitiendo a los reclutas formarse como operadores de drones, colaborar con el Servicio Estatal de Fronteras o trabajar como bomberos o efectivos de los equipos de rescate.

El restablecimiento parcial del servicio militar en 2015 se justificó con un aumento de las amenazas tras la anexión por parte de Rusia en 2014 de la península ucraniana de Crimea.

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