ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
26º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 17:10

Los hutíes reivindican seis ataques contra instalaciones petroleras y aeropuertos saudíes

Imagen sin descripción

Saná, 29 oct (EFE).- Las rebeldes hutíes del Yemen anunciaron este jueves seis operaciones militares contra instalaciones petroleras, aeropuertos y posiciones militares de Arabia Saudí, en represalia por los recientes ataques atribuidos a Riad que, según denunciaron los insurgentes, han causado decenas de muertos y heridos en el Yemen.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En un comunicado difundido desde Saná, el portavoz de los insurgentes, Yahya Sarea, aseguró que habían atacado con misiles balísticos las refinerías de Ras Tanura y Rabigh, así como las instalaciones de la petrolera estatal saudí Aramco en Abqaiq.

Asimismo, afirmó haber lanzado una salva de misiles contra el aeropuerto Rey Jalid de Riad y un dron contra el aeropuerto internacional Rey Fahd, en Dammam, donde, según su versión, se interrumpió el tráfico aéreo.

La sexta operación tuvo como objetivo, de acuerdo con el comunicado, un centro de mando de las concentraciones de tropas saudíes en la región de Najrán, donde los ataques habrían causado muertos y heridos entre soldados y oficiales.

Las afirmaciones sobre los impactos, los daños materiales y las bajas militares no han podido ser verificadas de forma independiente.

Los hutíes justificaron estas acciones como una respuesta a lo que calificaron de "brutal agresión saudí" contra su país y su población, así como a las recientes masacres que, según denunciaron, han dejado decenas de víctimas, en su mayoría mujeres y niños.

En el comunicado, los insurgentes aseguraron que mantendrán una política de "bloqueo por bloqueo" y "escalada por escalada", y advirtieron de que seguirán atacando las concentraciones de tropas saudíes.

El anuncio se produce en un contexto de recrudecimiento de las hostilidades entre los hutíes y la coalición liderada por Arabia Saudí, que respalda al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

Este mismo jueves, los rebeldes denunciaron la muerte de al menos 12 personas y heridas graves a otras tres en un supuesto ataque aéreo saudí contra viviendas en la provincia de Taiz, en el suroeste del Yemen.

Las hostilidades se reanudaron a mediados de julio, cuando los hutíes denunciaron un bombardeo saudí contra el aeropuerto de Saná, que atribuyeron a un intento de impedir el aterrizaje de un avión iraní. La acción fue reivindicada por el Ejército yemení, mientras que Riad no se la atribuyó.

El episodio desencadenó ataques transfronterizos de los insurgentes contra instalaciones civiles, militares y energéticas de Arabia Saudí, además de medidas de bloqueo contra buques saudíes en el mar Rojo.

En paralelo, los hutíes iniciaron una ofensiva para hacerse con la costa suroccidental del Yemen, mientras que la coalición militar y el Gobierno reconocido reanudaron sus bombardeos contra los insurgentes en una contraofensiva denominada 'Amanecer del Yemen'.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Política
Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más
03
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más
04
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
05
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más

Te puede interesar