Los hutíes reivindican seis ataques contra instalaciones petroleras y aeropuertos saudíes

En un comunicado difundido desde Saná, el portavoz de los insurgentes, Yahya Sarea, aseguró que habían atacado con misiles balísticos las refinerías de Ras Tanura y Rabigh, así como las instalaciones de la petrolera estatal saudí Aramco en Abqaiq.

Asimismo, afirmó haber lanzado una salva de misiles contra el aeropuerto Rey Jalid de Riad y un dron contra el aeropuerto internacional Rey Fahd, en Dammam, donde, según su versión, se interrumpió el tráfico aéreo.

La sexta operación tuvo como objetivo, de acuerdo con el comunicado, un centro de mando de las concentraciones de tropas saudíes en la región de Najrán, donde los ataques habrían causado muertos y heridos entre soldados y oficiales.

Las afirmaciones sobre los impactos, los daños materiales y las bajas militares no han podido ser verificadas de forma independiente.

Los hutíes justificaron estas acciones como una respuesta a lo que calificaron de "brutal agresión saudí" contra su país y su población, así como a las recientes masacres que, según denunciaron, han dejado decenas de víctimas, en su mayoría mujeres y niños.

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En el comunicado, los insurgentes aseguraron que mantendrán una política de "bloqueo por bloqueo" y "escalada por escalada", y advirtieron de que seguirán atacando las concentraciones de tropas saudíes.

El anuncio se produce en un contexto de recrudecimiento de las hostilidades entre los hutíes y la coalición liderada por Arabia Saudí, que respalda al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

Este mismo jueves, los rebeldes denunciaron la muerte de al menos 12 personas y heridas graves a otras tres en un supuesto ataque aéreo saudí contra viviendas en la provincia de Taiz, en el suroeste del Yemen.

Las hostilidades se reanudaron a mediados de julio, cuando los hutíes denunciaron un bombardeo saudí contra el aeropuerto de Saná, que atribuyeron a un intento de impedir el aterrizaje de un avión iraní. La acción fue reivindicada por el Ejército yemení, mientras que Riad no se la atribuyó.

El episodio desencadenó ataques transfronterizos de los insurgentes contra instalaciones civiles, militares y energéticas de Arabia Saudí, además de medidas de bloqueo contra buques saudíes en el mar Rojo.

En paralelo, los hutíes iniciaron una ofensiva para hacerse con la costa suroccidental del Yemen, mientras que la coalición militar y el Gobierno reconocido reanudaron sus bombardeos contra los insurgentes en una contraofensiva denominada 'Amanecer del Yemen'.