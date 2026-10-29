Los talibanes tachan de "incoherente y politizado" el informe sobre el opio de la ONU

"El Ministerio del Interior rechaza categóricamente las cifras y conclusiones del informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (...) calificándolas de incoherentes con sus datos oficiales y con las pruebas sobre el terreno", aseguró a EFE el portavoz de Interior del régimen talibán, Abdul Mateen Qani.

La ONUDD publicó hoy un informe en el que aseguró que los cultivos de adormidera se cuadruplicaron este año hasta alcanzar las 43.300 hectáreas y que la producción estimada de opio se quintuplicó hasta rondar las 1.500 toneladas métricas.

"Las operaciones de erradicación se ejecutaron en estas áreas antes de que las cosechas alcanzaran la madurez y, según las evaluaciones del viceministerio, el nivel de cultivo remanente tras estas operaciones había caído prácticamente a cero", agregó Qani.

Las autoridades de facto instaron a la ONU a desglosar públicamente las coordenadas geográficas de los terrenos analizados, las fechas exactas de las tomas satelitales y los márgenes de error aplicados, además de exigir una revisión formal del informe.

El Viceministerio de Lucha contra los Estupefacientes afgano sostuvo que la superficie total detectada durante la presente campaña agrícola fue de aproximadamente 26.000 hectáreas, y afirmó haber destruido más de esa misma extensión antes de que las plantas alcanzaran la madurez.

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"Politizar las evaluaciones técnicas y desestimar las evidencias de campo pone en tela de juicio la credibilidad e imparcialidad de los informes internacionales. Los avances prácticos de Afganistán en la lucha contra las drogas no deben quedar supeditados a desavenencias políticas", concluyó el portavoz.

El informe de la ONU sostiene que la erradicación alegada por las autoridades locales no pudo ser verificada de forma independiente.

Según sus investigaciones, la extrema pobreza rural y los altos precios del opio en el mercado ilícito continúan impulsando la reactivación de este cultivo en el país.