Lula reduce su actividad pública hasta "recuperar" la voz

"Se habrán dado cuenta de que tengo la voz muy ronca. Esta semana estoy reduciendo mi actividad hasta recuperar la voz", dijo el líder progresista de 81 años en un audio enviado al canal de WhatsApp 'Ejército de Lula', que reúne a 10,5 millones de seguidores.

No obstante, el jefe de Estado anticipó que la próxima semana "pretende hacer un pronunciamiento a la nación", aunque no anticipó sobre qué asunto hablará en su discurso.

Lula ha limitado su agenda pública drásticamente desde el pasado domingo, cuando se impuso en la segunda vuelta de las elecciones con el 52 % de los votos, frente al 48 % que obtuvo el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Desde entonces, ha hablado por teléfono con algunos líderes latinoamericanos que le han felicitado por su victoria y ha despachado con ministros y aliados en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia, en Brasilia.

Con todo, el martes sopló las velas por su 81 cumpleaños frente a un grupo de militantes. En ese acto, el único de carácter público desde los comicios, se emocionó al hablar de la enorme movilización de los jóvenes y los mayores durante la campaña, a la postre decisivos para su reelección.

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Con la voz muy debilitada, también se pronunció sobre la huida de su adversario, Flávio Bolsonaro, a Estados Unidos, en un momento en el que no se sabía el paradero del senador del Partido Liberal (PL), quien finalmente aterrizó el miércoles en Miami tras un viaje cuyos detalles están bajo investigación policial.

"Ese ciudadano, que fue la figura más mentirosa que yo ya vi en el planeta Tierra, no tiene ningún compromiso con la verdad. Es impresionante su desfachatez", afirmó en alusión al hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.

Lula protagonizó una remontada histórica en las elecciones, ya que hasta ahora ningún candidato que quedó en segundo lugar en la primera vuelta había remontado y ganado el pleito en la segunda.

El nuevo mandato de Lula, que será el cuarto -segundo consecutivo-, arrancará el próximo 5 de enero.