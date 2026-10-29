ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
26º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 17:00

Lula reduce su actividad pública hasta "recuperar" la voz

Imagen sin descripción

São Paulo, 29 oct (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reelegido para un nuevo mandato de cuatro años, informó este jueves que ha reducido su actividad pública de la semana hasta que "recupere" la voz, tras el esfuerzo realizado durante la campaña electoral.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Se habrán dado cuenta de que tengo la voz muy ronca. Esta semana estoy reduciendo mi actividad hasta recuperar la voz", dijo el líder progresista de 81 años en un audio enviado al canal de WhatsApp 'Ejército de Lula', que reúne a 10,5 millones de seguidores.

No obstante, el jefe de Estado anticipó que la próxima semana "pretende hacer un pronunciamiento a la nación", aunque no anticipó sobre qué asunto hablará en su discurso.

Lula ha limitado su agenda pública drásticamente desde el pasado domingo, cuando se impuso en la segunda vuelta de las elecciones con el 52 % de los votos, frente al 48 % que obtuvo el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Desde entonces, ha hablado por teléfono con algunos líderes latinoamericanos que le han felicitado por su victoria y ha despachado con ministros y aliados en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia, en Brasilia.

Con todo, el martes sopló las velas por su 81 cumpleaños frente a un grupo de militantes. En ese acto, el único de carácter público desde los comicios, se emocionó al hablar de la enorme movilización de los jóvenes y los mayores durante la campaña, a la postre decisivos para su reelección.

Con la voz muy debilitada, también se pronunció sobre la huida de su adversario, Flávio Bolsonaro, a Estados Unidos, en un momento en el que no se sabía el paradero del senador del Partido Liberal (PL), quien finalmente aterrizó el miércoles en Miami tras un viaje cuyos detalles están bajo investigación policial.

"Ese ciudadano, que fue la figura más mentirosa que yo ya vi en el planeta Tierra, no tiene ningún compromiso con la verdad. Es impresionante su desfachatez", afirmó en alusión al hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.

Lula protagonizó una remontada histórica en las elecciones, ya que hasta ahora ningún candidato que quedó en segundo lugar en la primera vuelta había remontado y ganado el pleito en la segunda.

El nuevo mandato de Lula, que será el cuarto -segundo consecutivo-, arrancará el próximo 5 de enero.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Política
Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más
03
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más
04
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
05
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más

Te puede interesar