Machado dice que no está prevista reunión con Delcy Rodríguez pese a disposición a diálogo

"No, no he recibido ningún mensaje ni de los Estados Unidos ni de parte de la señora Rodríguez", dijo Machado tras ser interrogada por los periodistas durante la primera rueda de prensa que ofreció en el país tras su regreso.

La también premio nobel de la paz 2025 ha manifestado reiteradamente su disposición a negociar con Rodríguez para avanzar en la convocatoria de unas elecciones presidenciales en el país.

El lunes, Claudia Macero, la jefa de comunicaciones de Machado, declaró en una entrevista con la emisora privada Unión Radio que la opositora está dispuesta a sentarse a negociar con "quien se tenga que sentar", de cara al país y "con total claridad", con una agenda.

"La gente siente que hace falta una silla" en la mesa de diálogo que mantienen el chavismo y un sector de la oposición "y es la de ellos, entonces creo que el rol de María Corina es escuchar esas propuestas de la gente, incorporarlas en esa discusión", indicó en la entrevista Macero.

Machado apareció el domingo pasado en una iglesia católica del pueblo de Santa Rosa, en el estado Lara (oeste), luego de anunciar en X que se encontraba en el país.

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La líder aseguró hoy que su regreso fue "estrictamente autónomo" y organizado por un equipo "altamente competente", sin revelar detalles de cómo logró ingresar finalmente al país tras siete intentos frustrados.

Tras su llegada a Venezuela, Machado encabezó una caravana de más de ocho horas por unos cinco estados del país, hasta llegar a Caracas, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles a darle la bienvenida entre gritos de "libertad" y el reclamo de elecciones presidenciales para el próximo año.