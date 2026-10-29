Machado dice que "pronto" llevará a Venezuela las actas de cuestionada elección de Maduro

Durante su primera conferencia de prensa tras su regreso a Venezuela el pasado domingo, la dirigente agradeció al pueblo y al Gobierno panameño que preside José Raúl Mulino, así como a "todas las instituciones" de ese país, donde se "guardan y preservan las actas de la libertad", que aseguró que "pronto" llevará a su nación.

Machado hacía referencia a las copias de las actas recabadas por los testigos de mesa de la oposición durante las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el excandidato Edmundo González Urrutia denunció un presunto fraude.

De acuerdo con los reportes hechos entonces por la oposición, González Urrutia habría ganado estos comicios con cerca del 70 % de los votos, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó a Maduro, depuesto el pasado 3 de enero tras un ataque armado de Estados Unidos a Caracas y tres estados vecinos, sin mostrar las actas que certificaran el triunfo.

En sus declaraciones, Machado también agradeció a la familia de Mulino y al canciller panameño, Javier Martínez-Acha, por haberla recibido durante parte del tiempo que estuvo fuera de Venezuela, de la que salió en diciembre de 2025 para recibir el nobel de la paz.

Antes de abandonar Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las presidenciales.